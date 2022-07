“Ci ripenso con dolore”: Isabella Ferrari racconta il suo dramma; il doloroso retroscena che non tutti conoscono sulla nota attrice.

È una delle attrici più talentuose e apprezzate del nostro Paese e, qualche mese fa, Isabella Ferrari ha raccontato per la prima volta un doloroso retroscena del suo passato.

Intervistata da Il Corriere della Sera, ha parlato per la prima volta di quanto accaduto quando aveva soltanto 17 anni. Qualcosa a cui ripensa con dolore. In seguito, le sue parole nel dettaglio.

Isabella Ferrari, il dramma del passato: “Ci ripenso con dolore”

Una confessione inedita, quella di Isabella Ferrari a Il Corriere della sera. Qualche mese fa, in occasione del Festival di Taormina, l’attrice ha raccontato per la prima volta cosa è successo quando aveva 17 anni. Una rivelazione arrivata quando l’artista non ha nascosto l’indignazione per la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti in merito all’aborto. “Il vero scandalo è la notizia orribile delle restrizioni dell’aborto in USA“, ha dichiarato l’attrice, che, a questo punto, ha raccontato la sua esperienza, per la prima volta pubblicamente.

“Se tornassi indietro rifarei quello che ho fatto. Non ne ho mai parlato, mi è capitato da ragazza, ci ripenso con dolore ma senza sensi di colpa. Prima della vita di un embrione viene la vita della donna, io sono per quella libertà. Si rischierà di morire con gli aborti clandestini, è un tornare indietro orribile”, spiega l’attrice. Che ha preso quella decisione a 17 anni, quando ha capito che il suo fidanzatino di Piacenza dell’epoca non sarebbe stato l’uomo della sua vita. Una decisione difficile, che è riuscita ad affrontare grazie all’aiuto e il supporto della sua mamma: “Per fortuna ero accompagnata da mia madre, non avrei saputo come affrontare la cosa”

Nell’intervista, la Ferrari ha parlato anche delle ‘proposte indecenti’ ricevute nel corso della sua carriera, della difficoltà avuta nel gestire alcune situazioni, sottolineando l’importanza del Me Too, che definisce una liberazione: “Certe cose non succederanno più. Ho subito una prevaricazione maschile fastidiosa, costante, arrogante. Non sopporto le donne che denunciano di essere state aggredite vent’anni prima in una stanza d’hotel”.

Chi sono i figli di Isabella Ferrari?

Oggi, Isabella è mamma di tre splendidi figli. La primogenita, Teresa, è nata dalla storia con l’imprenditore e stilista Massimo Osti, venuto a mancare nel 2005. Sui social, l’attrice mostra tantissimi scatti in sua compagnia: la somiglianza tra mamma e figlia è davvero notevole. Dal matrimonio con Renato De Maria sono invece nati Nina, nel 1998, e Giovanni, nel 2001: anche loro, come Teresa, possiedono un profilo social privato e i pochi scatti che troviamo in giro sono quelli pubblicati da mamma Isabella. Mamma super fiera ed orgogliosa dei suoi tre gioielli.