Personaggio tv racconta che non lavora ormai da un anno: brutto periodo; lo sfogo social non è passato inosservato.

“Ebbene sì, capita a tutti di avere dei momenti di down, di magra. Il punto è che la gente non lo dice”. Inizia così il lungo sfogo del noto personaggio tv, che, attraverso il suo canale Instagram, ha parlato apertamente del periodo difficile che sta attraversando.

Attraverso un video condiviso sul suo profilo ufficiale sui social, l’ex concorrente del reality ha deciso di lasciarsi andare ad un lungo sfogo in merito alla sua situazione economica: “Sembra che essere avviliti non sia chic e non sia cool, ma anche questi stati d’animo fanno parte della vita quotidiana di ognuno di noi”. Scopriamo le sua parole nel dettaglio.

Il famoso personaggio tv non lavora da un anno: “Autostima sotto i piedi”, lo sfogo

“Oggi la mia giornata è vuota, perché manca il lavoro“. L’ex concorrente del Grande Fratello non si nasconde e senza giri di parole condivide le difficoltà che sta affrontando negli ultimi mesi.

“Oggi lo accuso e lo voglio condividere, è un anno che non lavoro. Faccio cose, ne faccio tante, ma il lavoro retribuito manca”, spiega Roberta Beta in un post condiviso su Instagram lo scorso giugno. La protagonista della prima edizione del reality show di Canale 5 non ha avuto problemi a raccontare le sue difficoltà, mettendoci la faccia: “Francamente l’autostima va a finire sotto i piedi. È inutile far finta di niente, questo è purtroppo”.

Uno sfogo amaro, quella dell’ex gieffina, che dopo l’esperienza nella casa di Cinecittà, è apparsa in tv e in radio: spesso l’abbiamo vista nel ruolo di opinionista nelle trasmissioni di Barbara D’Urso. Da un anno, però, le porte del lavoro si sono chiuse e la situazione non può che essere avvilente per lei. E la Beta ha confermato quando ammesso nel post anche in una recente intervista a Nuovo. L’ex gieffina ha raccontato di aver lavorato molto per anni, ma improvvisamente non ha ricevuto più offerte, se non a titolo gratuito: “Da sei anni non faccio più radio, ma quando la gente mi vede presentare un libro di un amico o un evento benefico chiede perché non mi vengano date nuove opportunità. Questo è frustante”.

Nel frattempo, in attesa di trovare un nuovo lavoro, Roberta si è messa all’opera, impegnata in un corso di podcast: “Se nessuno mi dà un’opportunità, vorrà dire che me la creerò da sola”, ha dichiarato la Beta, che sta pensando ad una trasmissione e ha diversi progetti in ballo con il suo agente.

Non possiamo che mandarle in nostro grande ‘in bocca al lupo’! Voi ricordate l’avventura di Roberta Beta nella casa del GF? Era il 2000 quando si è aperta per la prima volta la porta rossa di Cinecittà.