Antonella Clerici e Vittorio Garrone: l’indiscrezione è ‘dolcissima’

Antonella Clerici e Vittorio Garrone: l’indiscrezione trapelata nelle scorse ore sulla coppia è ‘dolcissima’.

Un amore più solido che mai, quello che lega Antonella Clerici al suo compagno Vittorio Garrone. I due sono legati dal 2015, e, nel corso di questi anni, hanno costruito un rapporto speciale.

E proprio riguardo questa meravigliosa coppia, nelle scorse ore, è trapelata un’indiscrezione che non è passata inosservata. A rivelare tutto è stato il settimanale Di Più, che ha riportato quanto avrebbero raccontato alcuni amici di Antonella e Vittorio. Cosa bolle in pentola? Scopriamolo.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone, l’indiscrezione arriva da amici della coppia

Un amore nato grazie ad un’amica in comune, Evelina Franchi, la dietologa di entrambi. Un’amica che, appunto, conosceva entrambi e riteneva che fossero uno lo specchio dell’altra. Ci aveva visto giusto, perché Antonella Clerici e Vittorio Garrone sono proprio quelle che chiamano anime gemelle. Per lui è stato un colpo di fulmine, mentre la conduttrice non è riuscita subito a lasciarsi andare: “Uscivo da una storia particolare, avevo paura, non volevo fidarmi di nuovo.” Vittorio, però, ha saputo conquistarla, con gesti gentili e lasciandole i suoi tempi. Oggi, la coppia è più unita e innamorata che mai e, secondo qualcuno, potrebbe presto convolare a nozze.

È quanto ha riportato il settimanale Di Più, secondo il quale alcuni amici della coppia avrebbero rivelato che Vittorio avrebbe fatto la proposta di matrimonio all’amatissima conduttrice Rai. “Lui è innamoratissimo di Antonella e legatissimo alla figlia di lei, Maelle. Nei loro cinque anni insieme hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra”, si legge sul settimanale.

Un’indiscrezione che, al momento, non è stata confermata, ma che rappresenterebbe davvero una notizia meravigliosa per la coppia. E per i tantissimi fan di Antonella Clerici, uno dei volti più amati del nostro piccolo schermo. Se la conduttrice pronuncerà il sì con Vittorio, per le sarebbe il terzo matrimonio: è stata sposata con il giocatore di basket Pino Motta e, fino al 2000, con il produttore discografico Sergio Cossa. La Clerici ha vissuto un’altra importante storia d’amore con Eddy Martens, il papà della sua unica figlia Maelle, che oggi ha 13 anni.

In attesa di scoprire di più sull’indiscrezione, possiamo essere certi che Antonella tornerà presto in tv a fare compagnia al suo pubblico. Innanzitutto con È sempre mezzogiorno, la trasmissione dedicata alla cucina, che andrà in onda come sempre dal lunedì al venerdì nella fascia della tarda mattinata, a partire da metà settembre. La conduttrice sarà al timone anche di una terza edizione di The Voice Senior, la versione del talent show dedicata agli Over, che ha collezionato ascolti record nelle prime due edizioni. Noi non vediamo l’ora, e voi?