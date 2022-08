Beautiful anticipazioni, una foto postata su Instagram da Hope farà infuriare Brooke

Beautiful anticipazioni, una foto su Instagram da Hope farà infuriare Brooke; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

Colpi di scena a non finire a Beautiful. È questo il segreto del grande successo della soap opera americana, che appassiona il pubblico di tutto il mondo da ben 35 anni. Nelle puntate in onda attualmente in Italia sta accadendo di tutto, ma le anticipazioni provenienti dall’America sono ancora più sconvolgenti.

Negli episodi italiani, la relazione clandestina tra Quinn e Carter potrebbe presto venire fuori: Paris, sorella di Zoe, ha scoperto tutto, ascoltando una conversazione tra la Fuller e la sua amica Shauna. Non vi sveleremo cosa accadrà, ma vi parleremo di quello che sta accadendo in America. In particolare, di un gesto di Hope che farà arrabbiare molto la sua mamma, Brooke Logan. La giovane stilista condividerà sul suo canale Instagram uno scatto ‘compromettente’, che metterà in seria difficoltà la mamma. Di cosa si tratta? Vi raccontiamo tutto.

Beautiful anticipazioni, Hope condivide una foto su Instagram: la reazione di Brooke

Come può uno scatto su Instagram mettere in difficoltà una come Brooke? Se vi dicessimo che, nella foto, con Brooke c’è il suo ex, Deacon Sharpe? Andiamo con ordine… I telespettatori italiani non lo sanno ancora, ma ben presto l’amatissimo personaggio farà il suo ritorno nella serie. In molti ricorderanno la storia di passione avuta tra Deacon e Brooke, storia dalla quale è nata proprio Hope. Deacon tornerà a Los Angeles proprio per recuperare il tempo perso con la figlia, che è d’accordo con lui e ha intenzione di conoscere meglio il suo papà.

Peccato che, però, così facendo Deacon si avvicinerà inevitabilmente anche a Brooke, per la quale non ha mai smesso di provare qualcosa… Brooke si troverà tra due fuochi: da un lato sa che è giusto che padre e figlia si incontrino, dall’altro Ridge è assolutamente contrario a riavere Sharpe nelle loro vite. Lo stilista arriverà a proibire a Brooke di avvicinarsi nuovamente a Deacon ed è qui che entra il in gioco la famosa foto Instagram! Come rivela Twittami Beautiful, con molta ingenuità, infatti, Hope condividerà sui social uno scatto che la ritrae insieme ai suoi genitori, in un ufficio della Forrester. Uno scatto che vedrà anche Ridge e non sarà affatto contento.

Non lo sarà neanche Brooke, che rimprovererà la figlia quando scoprirà che lo scatto è finito online. Cosa accadrà tra Ridge e Brooke? L’incontro con Deacon potrà mai rovinare il loro rapporto? La sola foto no, ma dopo la visione dello scatto Ridge ha commesso un ‘gesto’ che cambierà per sempre tutto. Lo stilista si è lasciato andare con la sua ex moglie, Taylor Hayes, baciandola!

Inizia così un nuovo capitolo del triangolo Ridge – Brooke – Taylor e noi non vediamo l’ora! Continuate a seguirci per tutte le anticipazioni in anteprima.