Sanremo 2023, l’indiscrezione clamorosa: spunta il nome, gioia per Amadeus

Sanremo 2023, la clamorosa indiscrezione fa il giro del web: spunta un nome attesissimo per Amadeus, la sua gioia è incontenibile!

Si gode la piacevolissima stagione estiva in compagnia della sua dolce metà. Amadeus è uno dei conduttori televisivi più amati ed apprezzati per l’estrema simpatia e per la bravura e la passione che infonde nel suo lavoro.

In attesa di conoscere tutte le novità della nuovissima edizione di Sanremo 2023, sorgono le primissime indiscrezioni che fanno fare i salti di gioia al padrone di casa. Alla conduzione del festiva della musica italiana da ormai più di 3 edizioni, Amadeus si aggiudicherebbe lo scettro di miglior conduttore sul palco dell’Ariston. E’ proprio in sua compagnia che abbiamo visto i migliori volti della musica italiana esibirsi sull’ambito palcoscenico. Ebbene, a partire da Febbraio 2023, potremo così assistere alla nuovissima e fresca edizione del Festival che vedrà al fianco di Amadeus nelle vesti di Co-Conduttrice la bellissima Chiara Ferragni.

Ma mentre il magnifico conduttore si gode le vacanze estive, non ha certamente dimenticato che c’è un cast di concorrenti da organizzare per aprire la nuova edizione del festival di Sanremo. E proprio per quanto riguarda alcune voci in gara, una clamorosa indiscrezione sembrerebbe svelare un dettaglio che entusiasma, e non poco, Amadeus. Scopriamo cosa sta succedendo!

Amadeus, splendida notizia: accadrà a Sanremo 2023

Succose ed attesissime sono le novità che riguardano la nuova edizione di Sanremo che vedremo andare in onda nel Febbraio del 2023. Manca certamente ancora qualche mese ma tutto va organizzato per il meglio. Pertanto, alcune voci indiscrete farebbero sapere che il conduttore dell’amato Festival avrebbe cominciato ad interessarsi alle possibili voci in gara già dallo scorso Maggio.

Secondo una clamorosa indiscrezione, proveniente dal settimanale Chi, sembrerebbe che Amadeus avrebbe le idee chiare in merito ad alcune voci dei ‘Big’ in gara. Ebbene, sul palcoscenico dell’Ariston potremmo vedere proprio loro!

E’ quanto ci dice il settimanale di Alfonso Signorini che farebbe sapere a tutti che il conduttore del Festival starebbe prendendo in considerazioni voci e volti noti nel panorama musicale italiano.

Non c’è che dire se non che saremo sicuramente attaccati allo schermo. Soprattutto se a scendere le scale del teatro sanremese ci saranno Annalisa che ha spopolato con il nuovo singolo estivo insieme ai Boombdabash, Tropicana; Rocco Hunt che con Elettra Lamborghini e Lola Indigo hanno ‘sfornato’ il nuovo tormentone estivo, Caramello. E ancora Tananai che abbiamo visto nell’ultimo inedito insieme a Fedez e Mara Sattei, La dolce vita. Tra le voci iconiche della musica italiana, non mancherebbe poi lui, il grande Al Bano.

Al momento ovviamente si tratterebbe di semplici ‘indiscrezioni’. Noi siamo curiosissimi di conoscere il cast al completo delle voci che ci accompagneranno nelle 5 serate del seguitissimo Festival!