Sanremo 2023, quanto guadagnerà Chiara Ferragni per la sua presenza al Festival

A Sanremo 2023 al fianco di Amadeus ci sarà Chiara Ferragni: quanto guadagnerà l’influencer più famosa? Cifra strabiliante!

L’impero social che si è costruita ha permesso a Chiara Ferragni di godere del magnifico successo. Anno dopo anno ha investito su se stessa mostrandosi al pubblico nella sua immensa semplicità. Potremmo tranquillamente annoverarla come la ‘Regina dei Social’.

Con più di 27 milioni di utenti al seguito il suo profilo social è uno dei più visitati. E stando al numero di like che raccoglie ogni post pubblicato dall’influencer, sappiamo che sono sempre più gli utenti che accorrono sul suo profilo per non perdersi mai un alcun dettaglio della sua vita, pubblica e privata. Chiara Ferragni si è fatta strada nel mondo dell’imprenditoria ma non solo.

Sappiamo quanto e come in questi anni si sia impegnata in alcune battaglie sociali a favore della solidarietà femminile. L’influencer ha più volte tentato di abbattere ogni forma di pregiudizio esistente, e con lei il suo compagno di vita, marito e padre dei suoi figli, Fedez. Qualche mese fa è giunta la piacevolissima notizia che vede i due coniugi e l’intera famiglia coinvolta nelle registrazioni della seconda stagione dei The Ferragnez che con l’esordio della prima edizione ha avuto un incredibile successo.

Ma non è tutto perché se si può annoverare il 2022 come un anno di successo per la Ferragni è anche grazie ad un’altra incredibile notizia che vi avevamo dato poco più di due mesi fa. Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice di Sanremo 2023. Ebbene, al fianco di Amadeus presenzierà nella prima e nell’ultima serata del Festival della Musica Italiana. Ma quanto guadagnerà l’influencer? La cifra è da capogiro!

Chiara Ferragni co-conduttrice di Sanremo 2023, quanto guadagnerà l’influencer

Mentre ancora si gode insieme alla sua famiglia le splendide vacanze nella meravigliosa villa ad Ibiza, Chiara Ferragni è già piena di progetti e di novità per la prossima stagione autunnale ed invernale. E sarà proprio nel prossimo inverno che la bellissima influencer debutterà sul piccolo schermo al fianco di Amadeus nelle vesti di Co-Conduttrice di Sanremo 2023.

Una notizia che ci ha investiti di gioia, abbiamo tutti esultato nel vedere i passi in avanti fatti in questi anni dalla bellissima imprenditrice. Ha scalato a poco a poco le vette del successo riuscendo così ad arrivare molto in alto. Sanremo è un palco dove per la prima volta Chiara Ferragni sarà presente al fianco del conduttore e padrone di casa che ormai da più di 3 anni ospita gli artisti italiani sul meraviglioso palco dell’Ariston.

Ma quanto guadagnerà la Ferragni per la sua presenza all’Ariston? Sarà presente alla prima ed all’ultima serata del Festival e secondo quanto riportato dal settimanale di Diva e Donna e dalla Repubblica si tratterebbe di una cifra che si aggirerebbe intorno ai 100mila euro. Un cachet niente male per l’imprenditrice che secondo quanto riportato dalle testate guadagnerebbe di più di Sabrina Ferilli e Drusilla Foer che hanno preso parte a Sanremo nell’ultima edizione andata in onda.