“Sono un miracolato”: il noto attore parla del suo lavoro senza girarci intorno

Intervistato da Il Messaggero, l’attore di tante fiction e film di successo fa un’ammissione inaspettata riguardante il suo lavoro.

Non è da tutti ammettere con onestà i privilegi della propria professione: in quasi tutte le categorie di lavoratori più agiate molto di rado si è portati ad ammettere i vantaggi di cui si usufruisce grazie al mestiere che si svolge. Accade spesso anche tra i volti noti del mondo dello spettacolo, che sono sicuramente tra i più fortunati.

C’è stato però un famoso attore italiano che ha voluto invertire la rotta ed ha parlato molto sinceramente in un’intervista concessa a Il Messaggero. Senza filtri, senza falsi moralismi e senza voler per forza equiparare la sua vita a quella delle persone comuni. Ben consapevole di condurre un’esistenza piena di benefici e con possibilità molto diverse da quelle di un impiegato di banca o di un professore di liceo, non ha avuto timore di dire la verità che molti suoi colleghi fanno fatica ad ammettere.

Sarà per questo motivo, molto probabilmente, che ha una certa nomea e anche di questa è perfettamente conscio: “Passo per essere uno stron***? Lo pensano in tanti, è vero. Meno di prima, però. Dice così solo chi non mi conosce”, spiega ai microfoni del noto quotidiano. Figlio di un famoso avvocato penalista di origini avellinesi e di un pubblico ministero, non ha seguito le orme professionali dei genitori nonostante abbia conseguito una laurea in Giurisprudenza. Oggi è fra gli attori italiani più amati, forse anche per la sua franchezza.

“Sono stupito e consapevole”: l’attore lo ammette chiaramente, c’entra il suo lavoro

A parlare di sé a cuore aperto nell’intervista de Il Messaggero è Alessandro Preziosi, interprete talentuoso da anni sulla cresta dell’onda. D’altronde se il desiderio di recitare è stato più forte di un’altra strada a cui sembrava predestinato, non c’è da stupirsi se ha raggiunto tanto successo.

“A chi del mio mondo si lamenta, e succede spesso, dico: Hai capito o no che per mezza giornata di lavoro ti danno lo stipendio mensile di tre persone?. E poi i soldi sui diritti di immagine: qui non esistono i diritti veri”, dice senza mezzi termini.

Impegnato di recente nelle vesti di regista in un documentario sul terremoto di 50 anni fa in Irpinia, l’attore campano non ha problemi ad ammettere quanto sia fortunato nel fare il mestiere di attore sebbene la sua vita sembrasse destinata ad altro. “Sono fiero di avere il coraggio di dire che sono un miracolato. Il miracolo determina sempre uno stupore nei confronti di ciò che accade. E io, non ho dubbi, sono stupito e consapevole.

