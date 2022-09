“Si è ammalato, ha avuto bisogno di aiuto”: Stefania Sandrelli, la confessione dell’amata attrice.

Un’intervista a cuore aperto, quella rilasciata da Stefania Sandrelli al settimanale Oggi. In occasione della 79 esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, dove è attesa per il film Acqua e Anice di Corrado Ceron, l’amatissima attrice si è raccontata senza filtri.

Si è raccontata parlando della sua carriera, che definisce ormai quasi terminata, ma anche della sua vita privata. Le parole dell’artista non sono passate inosservate. Ecco cosa ha rivelato.

Stefania Sandrelli confessa: “Si è ammalato, ha avuto bisogno di aiuto”

Una carriera ricca di straordinari successi e iniziata più di 60 anni fa, quella di Stefania Sandrelli, una delle attrici più amate e talentuose del nostro Paese. Una carriera che, però, è alle battute finali. A parlarne è stata proprio lei, intervistata da Oggi: “Girare Acqua e Anice mi è piaciuto immensamente, ma la mia vita professionale sta per finire. Se mi dispiace? Ma no, ho dato tanto, ho fatto tanto. Mi preoccupa solo che se smetto di lavorare cambierà il mio tenore di vita”.

Con la stessa sincerità, nell’intervista la Sandrelli ha parlato anche del delicato momento che sta vivendo con il suo compagno, il regista Giovanni Soldati. “Si è ammalato, ha avuto bisogno di aiuto. Io non potevo non esserci, non potevo”, ha spiegato l’attrice, rivelando che il suo compagno ha dovuto affrontare un lungo ricovero a causa di una malattia che gli ha reso difficile camminare. Quando è arrivata la malattia, però, nella coppia era già iniziata la crisi: “Forse ora è giusto farlo, giusto per me, mi fa bene.. Quando si è ammalato eravamo da tempo stanchi l’uno dell’altra, io ero distratta da altre persone, lui probabilmente pure. Ci sentivamo costretti a vivere insieme.”

L’attrice ha aggiunto che gli ultimi anni vissuti insieme al suo compagno sono stati anni di rinunce “all’affetto, a una carezza”. Nonostante questo, Stefania ha speso bellissime parole per Giovanni, che ha definito un uomo onesto, incapace di fingere: “Forse si è stancato di una donna troppo impegnativa, di essere l’uomo della Sandrelli. Lasciarci è una cosa che farebbe meglio a Giovanni che a me. Io lo rivorrei con me, sempre, sempre.”

Premio Bianchi per Stefania Sandrelli a Venezia 2022

Alla Mostra del Cinema di Venezia, Stefania Sandrelli riceverà anche il Premio Bianchi 2022, riconoscimento consegnato ogni anno a un artista del cinema italiano dai Giornalisti Cinematografici Italiani ( Sngci). “Sono molto felice e profondamente onorata di ricevere questo premio così prestigioso dai Giornalisti Italiani, una categoria tanto importante per il nostro lavoro che mi ha sempre seguito con attenzione e con affetto, da me totalmente ricambiato.”, ha commentato la Sandrelli.