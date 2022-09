“È un anno che non lavoro”: noto personaggio Mediaset dice tutta la verità

In un video condiviso su Instagram, il personaggio che per tanti anni abbiamo visto a Mediaset si sfoga riguardo alla mancanza di lavoro.

“Oggi la mia giornata è vuota perché manca il lavoro. Oggi lo accuso e lo voglio condividere, perché è un anno che non lavoro”: lo dice senza mezzi termini, con la sincerità con cui l’abbiamo conosciuta tanti anni fa, quando fece la sua prima apparizione in tv.

Uno stop forzato che, a quanto pare, sembra pesarle molto visto che tale situazione si protrae da un anno. E per una come lei, dal carattere forte e determinato, non dev’essere affatto facile sopportare la mancanza di un lavoro retribuito. Nonostante continui a fare tante cose durante la giornata, infatti, non ha un lavoro retribuito e ciò incide negativamente sulla sua autostima.

Lo ha spiegato alcune settimane fa in un video condiviso su Instagram, piattaforma dove vanta un grande seguito e dove ama rendere partecipi i fan delle sue attività quotidiane, dei suoi pensieri, dei suoi momenti di relax. Soprattutto, l’ex volto Mediaset sottolinea quanto sia sbagliato usare i social solo per mostrare il meglio della propria vita. “Succede a tutti di passare dei momenti di down, di magra. Il punto è che la gente non lo dice. Sembra che essere avviliti non sia chic e non sia cool”, scrive nella didascalia al video.

Nota conduttrice tv e radio, ex concorrente di un amatissimo reality, scrittrice, opinionista e anche attrice: avete capito di chi si tratta?

Senza lavoro da un anno: lo sfogo del famoso personaggio Mediaset

Dopo la primissima esperienza in tv, la sua carriera ha sempre mantenuto ritmi abbastanza costanti eppure, ad un certo punto, quell’equilibrio sembra essersi spezzato. “Faccio cose, ne faccio tante ma il lavoro retribuito manca e francamente l’autostima va a finire sotto i piedi”, rivela nel video.

Parliamo di Roberta Beta, indimenticabile concorrente della prima storica edizione del Grande Fratello condotta da Daria Bignardi. Era il lontanissimo 2000 e lei, insieme a Cristina Plevani, Pietro Taricone, Marina La Rosa, Rocco Casalino, Sergio Volpini ed altri, si lanciò in quell’avventura che per tutti allora rappresentava un vero e proprio salto nel buio.

Uscita dalla casa più spiata d’Italia, Roberta è stata fra coloro che hanno continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo: oltre alla radio, l’abbiamo vista a La vita in diretta su Rai Uno nei panni di inviata, ha fatto parte del cast del film La fabbrica del vapore di Ettore Pasculli, ha scritto un libro intitolato La grande sorella.

Ora la 57enne romana sta vivendo un periodo difficile a causa della mancanza di lavoro e la scelta di condividere il suo stato d’animo con coloro che la seguono sui social è sicuramente da apprezzare perché offre uno spunto di riflessione sul modo di comunicare di oggi.

In un mondo dove tutti sembrano avere vite perfette, complimenti a Roberta Beta per aver avuto il coraggio di essere sé stessa anche in questa occasione.