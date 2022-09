Amadeus e Federica Panicucci giovanissimi al Festivalbar: mai visti così?

Oggi Amadeus e Federica Panicucci sono due conduttori tv super affermati, ma ricordate com’erano quando conducevano insieme il Festivalbar?

Entrambi hanno costruito due carriere straordinarie e ora sono due fra i volti più amati dal pubblico televisivo. Amadeus è una colonna della Rai da ormai tanti anni, mentre Federica Panicucci è diventata una delle conduttrice del Biscione più apprezzate in assoluto.

Ciascuno dei due ha condotto e conduce programmi di grandissimo successo nelle rispettive aziende e anche il loro seguito social vanta una crescita inarrestabile. Molti non si saranno stupiti se abbiamo accostato questi due nomi. Quasi tutti coloro che erano ragazzi o adulti negli anni ’90 ricorderanno sicuramente che, dal punto di vista lavorativo, Amadeus e Federica hanno condiviso un pezzo di strada fianco a fianco.

Si può dire che erano gli anni dei loro esordi, anche se entrambi avevano avuto già esperienze in alcune trasmissioni, a cominciare dalla fine degli anni ’80. Dopo aver lavorato per anni in radio, Amadeus debuttò su Italia 1 nel programma 1,2,3, Jovanotti mentre la collega era stata una delle ‘centraliniste’ dell’ultima edizione di Portobello del 1987 su Rai 2. Anche lei approdò nel 1988 alla Fininvest come ‘hostess’ ne Il gioco delle coppie e, sempre in quegli anni, fece una piccola apparizione nel telefilm Balliamo e cantiamo con Licia.

Nel 1993, 1994 e 1995, i due si ritrovarono insieme al timone del Festivalbar, storica manifestazione estiva itinerante in cui si esibivano tantissime star della musica nazionale ed internazionale con le grandi hit della bella stagione. Ma voi ricordate com’erano allora i due famosissimi presentatori?

Amadeus e Federica Panicucci, sono passati circa 27 anni da allora: eccoli al Festivalbar

Come molti di voi ricorderanno, tra gli anni ’90 e i primi 2000, il Festivalbar era ritenuto una vera e propria istituzione: non era estate senza quei mega concerti nelle piazze di tutta Italia!

All’epoca Amadeus aveva poco più di trent’anni mentre Federica ne aveva circa 26. Il conduttore delle ultime tre edizioni del Festival di Sanremo aveva sicuramente qualche capello in più, ma tutto sommato, non è poi cambiato molto da allora. La bionda presentatrice di Mattino Cinque, invece, aveva anche all’epoca una chioma lunga e folta, ma di colore castano.

Andando a riguardare quelle puntate su Youtube o tramite social, si nota la grande complicità che avevano sul palco e, diciamoci la verità, formavano una coppia straordinaria per una trasmissione come il Festivalbar! Soprattutto perché entrambi erano due volti molto amati dal pubblico giovanile, che poi era quello a cui si rivolgeva principalmente Italia 1.

Scommettiamo che anche voi fareste i salti di gioia se ci fosse la possibilità di rivedere Amadeus e Federica di nuovo lavorare l’uno accanto all’altra. Sarebbe a dir poco magnifico, siete d’accordo?