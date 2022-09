Proposta di matrimonio Basciagoni: arriva la ‘gaffe’ impensabile; quel commento non è passato inosservato.

“Non riesco a descrivere con le parole la favola che mi stai facendo vivere”. Con queste parole, allegate a meravigliose immagini, Sophie Codegoni ha commentato quanto successo sul red carpet della 79 esima edizione del Festival del Cinema di Venezia.

Red carpet sul quale il suo fidanzato Alessandro Basciano si è inginocchiato, regalandole un prezioso anello, davanti allo stupore di tutti. Una scena romantica ed emozionante, ma non sono mancate le critiche. Sui social, in molti hanno ritenuto il gesto dell’ex gieffino fuori luogo, soprattutto per via del tema trattato nel film The Son: la coppia si trovava proprio sulla passerella di quella pellicola. In molti hanno accusato la coppia di cercare visibilità e un’ex gieffina ha parlato di “show”. Poco dopo, però, la stessa ha scritto parole dolci a Sophie, sul suo canale Instagram. Il cambio di rotta è stato notato dalla Codegoni, che ha così replicato.

La proposta di matrimonio dei Basciagoni sul red carpet di Venezia: la ‘gaffe’ di un’ex gieffina non sfugge a Sophie

“Evviva l’amore”, è stato il commento di un’ex concorrente del GF Vip al post di Sophie Codegoni dedicato alla proposta di Alessandro. Un commento dolcissimo, se non fosse che, poco prima, l’ex gieffina aveva scritto “Si vabbè, davanti a un red carpet che show”, rispondendo ad un utente che aveva fortemente criticato la coppia. La ‘gaffe’ è stata notata da Sophie, che ha subito sottolineato: “Evviva la coerenza! Con tutto il dovuto rispetto, Patrizia”. Di chi si tratta?

Di Patrizia Pellegrino, che ha nuovamente risposto a Sophie, spiegando di non avere nulla contro di lei, ma di aver trovato la scelta di fare la proposta a Venezia “poco intima”. A questo punto, l’ex tronista di Uomini e Donne replica ancora, spiegando che è giusto che qualcuno ritenga la cosa eccessiva e che abbia il proprio pensiero, purché rimanga coerente. Il botta e risposta non è passato affatto inosservato e, in poco tempo, è diventato virale sul web:

La storia d’amore tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Critiche a parte, il momento del red carpet ha emozionato non poco i numerosissimi fan della coppia. I ‘Basciagoni’ infatti possono contare su una vera e propria schiera di sostenitori, che si sono affezionati a loro durante il percorso nella casa del GF Vip. Alessandro e Sophie si sono conosciuti proprio nel corso della passata edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Un inizio turbolento, essendo Sophie inizialmente legata a Gianmaria Adinolfi ( oggi felicemente fidanzato con Federica Calemme); dopo poco, però, l’ex tronista ha capito che il suo cuore batteva per Alessandro. Un amore che prosegue a gonfie vele e, come Venezia ci ha dimostrato, lo farà anche in futuro.