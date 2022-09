Uomini e Donne, di corsa in ospedale: ha anche annullato un evento; cosa è successo all’ex protagonista della trasmissione di Canale 5.

Brutto imprevisto per uno degli ex protagonisti più amati di Uomini e Donne. Attraverso il suo canale social, l’ex tronista ha raccontato ai followers cosa è successo. Uno spiacevole episodio, che lo ha costretto ad annullare un evento di lavoro.

“Siamo corsi in ospedale”, ha spiegato l’ex tronista, attraverso alcuni video condivisi nelle sue Instagram Stories. Video condiviso dopo l’annuncio dell’annullamento della sua serata a Mazzarone. Scopriamo cosa è successo e il motivo della sua decisione.

Uomini e Donne, “Siamo corsi in ospedale”: l’ex tronista racconta cosa è successo

“Per motivi legati alla salute della mia compagna gravida mi trovo ancora al pronto soccorso di un ospedale. Per tale ragione e a grande malincuore ho preso la decisione di stare accanto e lei in questo momento delicato”. Con queste parole, nei giorni scorsi, Luigi Mastroianni ha annunciato di non poter essere presente all’evento previsto a Mazzarone, in Piazza Concordia.

Un annuncio, quello dell’ex tronista di Uomini e Donne, che ha preoccupato molto i fan, che non hanno perso tempo ad inviare messaggi a Luigi. Ed è stato proprio lui, il giorno dopo, ad aggiornare tutti e, fortunatamente, tranquillizzarli: “Vi ringrazio tantissimo per l’interesse, siete tantissimi. Grazie anche a chi ha compreso la mia scelta, che non è stato un capriccio, ma una scelta presa per causa di forza maggiore, dato che fino a ieri notte alle 2.00 non sapevamo ancora nulla di cosa avesse Anna”. A questo punto, l’ex tronista racconta cosa è successo nel dettaglio: “Ieri Anna ha avuto un malore, è stata male e siamo corsi in ospedale. Dopo vari controlli e accertamenti è stato riscontrato un piccolo problemino, però sia lei che il bambino stanno bene“, ha spiegato Luigi, aggiungendo che la sua compagna dovrà restare sotto osservazione per una settimana, ma nulla di eccezionalmente grave.

Dopo una nottata di ansia e grande spavento, Luigi è tornato carico, dando appuntamento ai fan per la serata successiva in cui è stato ospite. Non possiamo che augurare ad Anna una velocissima e completa riprese a mandare a Luigi un grande abbraccio.

Ricordiamo che la coppia è in attesa del loro primo bebè, che, come svelato lo scorso luglio, sarà un maschietto. Una grande gioia per Luigi, che abbiamo conosciuto a Uomini e Donne prima nelle vesti di corteggiatore e, successivamente, come tronista. Nel programma di Canale 5 conobbe Irene Capuano, con cui ha vissuto una bella storia d’amore, ma senza lieto fine. Oggi, Luigi ha costruito la sua famiglia con Anna Scuderi e a loro vanno i nostri migliori auguri per una vita felice insieme.