“Papà veniva in camerino a chiedermi soldi”: l’amaro retroscena del famoso personaggio

Un famoso ed amato personaggio ha raccontato un amaro retroscena: “Papà veniva in camerino a chiedermi soldi”

Idolo e icona del cabaret italiano. Il successo ottenuto a partire dagli anni ’90 lo ha portato ad essere ad oggi, all’età di 77 anni, uno dei volti dello spettacolo amatissimi sui nostri schermi.

Esordisce dapprima come cantante in giovane età quando da adolescente comincia ad esibirsi nei locali milanesi. All’età di 20 anni firma poi il primo contratto discografico. Ma è nelle vesti di cabarettista che è arrivato lo sconfinato successo che ha reso celebri il suo volto ed il suo nome davanti la telecamera. Il suo è di fatti un volto che ha affiancato, a partire dai primordiali esordi, personaggi celebri nel mondo della televisione italiana. E’ stato tra l’altro uno dei conduttori del Festival di Sanremo. Precisamente ha condotto la Cinquantesima edizione del Festival della Musica Italiana. Nel corso degli anni, ha sicuramente ottenuto sempre più notorietà, ma oggi dopo tempo si è ritirato dai circuiti televisivi. Tuttavia, trattandosi di un personaggio di un certo spessore sulla scena televisiva italiana, non si resta indifferenti ai retroscena che hanno interessato la sua vita. Ecco cosa ha raccontato il famoso personaggio televisivo.

Il famoso personaggio racconta l’amaro retroscena

Ha suscitato il riso del pubblico che dagli esordi televisivi si è affezionato al personaggio ed all’artista. Teo Teocoli è sicuramente uno degli amatissimi personaggi televisivi ad essersi contraddistinto per la sua eccezionale carriera.

Comico e cabarettista, ma anche attore e cantante ed ovviamente non manca alla lista il ruolo da conduttore televisivo. Insomma, un personaggio poliedrico che ci ha letteralmente conquistati negli anni di carriera. Una personalità sicuramente dai tratti molto particolari. Ha portato il sorriso sulla scena televisiva, ma nella sua vita non sono mancate le amarezze.

Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex cabarettista ha raccontato ahimè un amaro retroscena che ha in qualche modo caratterizzato la sua vita. Dopo aver raccontato i primi anni di vita ed i primi anni vissuti a Milano dopo essersi trasferito in giovane età insieme alla sua famiglia, l’ex conduttore televisivo ha attraversato una serie di ricordi che ancora oggi ha ben vivi nella memoria.

Con la figura paterna ha avuto dei trascorsi non sempre facili e durante quegli anni nel capoluogo lombardo Teo Teocoli ha raccontato: “Mamma cuciva in sartoria. Papà non lavorava e non si vedeva mai, meglio perché quando arrivava mi picchiava di brutto, il classico padre-padrone“, ha raccontato. E poi, in età adulta sono arrivati gli anni del successo.

“Papà veniva spesso in teatro, soprattutto in camerino, a chiedermi soldi. E io pronti, l’accontentavo. Era pur sempre mio padre“, ha detto il famoso personaggio.