Dr Mercy, situazione difficilissima per Chandra: incubo terribile, ha rischiato tanto

Dr Mercy, situazione difficilissima per Chandra: la donna viveva un incubo terribile, sapete cos’è successo dopo l’intervento?

Non solo la rara patologia di Brad, ma anche la grossa escrescenza di Joseph e Chandra: la Dr Mercy ha tenuto incollato tutti i telespettatori del programma con le sue storie. E si è messa immediatamente alla pari con La dottoressa Pimple Popper o Emma Craythorne.

A chiedere aiuto alla dermatologa nigeriana, è stata proprio Chandra! La donna ha raccontato alle telecamere del programma come la sua vita sia cambiata da un momento all’altro negli ultimi 10 anni. Così com’è accaduto a sua madre, infatti, anche la dolce paziente della dottoressa ha visto spuntare dal nulla un’escrescenza sotto il braccio che, mano a mano, è diventata sempre più grande. Cresciuta in modo piuttosto notevole nel corso degli anni, la protuberanza le impediva di fare ogni cosa. Ed oggi che aveva raggiunto delle dimensioni decisamente notevoli, non poteva più continuare ad essere una parte integrante del suo corpo.

Seppure l’escrescenza non le provocasse dolore, Chandra ha ritenuto necessario chiedere ugualmente aiuto alla dottoressa per via del forte imbarazzo che provava. La protuberanza, infatti, era diventata sempre più grande tanto da impedirle di svolgere una vita normale. Fate molta attenzione: appena visto l’enorme bozzo, la Dr Mercy non ha potuto fare a meno di dire alla sua paziente quanto la situazione fosse parecchio pericolosa.

Chandra e la Dr Mercy: la paziente ha rischiato grosso, cos’è successo

Chandra si è rivolta alla Dr Mercy per via della grossa escrescenza che le rendeva la vita impossibile, ma mai si sarebbe immaginata di scoprire che la stessa protuberanza poteva essere un vero problema per lei. Non solo, infatti, il bozzo era decisamente enorme, ma anche il posto dove era cresciuto era piuttosto ‘pericoloso’. Guardate un po’ qui:

A differenza della protuberanza di Dusten, quella di Chandra è cresciuta sotto l’ascella. In ogni caso, anche questo era decisamente ad ‘alto rischio’ per la rimozione. Come spiegato dalla dottoressa nigeriana alle telecamere del programma, sotto il braccio passano tantissimi nervi. E se, durante l’operazione, qualcosa non fosse andato per il verso giusto, Chandra avrebbe perso la sensibilità del braccio. Insomma, un grosso pericolo, non c’è che dire!

Fortunatamente, l’operazione è andata alla grande! E, seppure la Dr Mercy avesse timore che potesse succedere qualcosa di pericoloso durante l’intervento, è riuscita a conseguire un risultato impressionante. Si trattava, come sottolineato, di un lipoma a grappolo, che la dermatologo ha rimosso senza alcun tipo di problema. Curiosi di vedere il risultato? Eccolo:

Appena ultimato l’intervento, Chandra non ha potuto fare a meno di trattenere la lacrime. E di lasciarsi andare ad un pianto d’emozione. Il suo più grande sogno ora si è realizzato ed adesso non vede l’ora di iniziare un nuovo capitolo della sua vita.