UeD: “Anni con una persona che non mi meritava”, amore al capolinea per la storica coppia

UeD, amore al capolinea per la storica coppia del seguitissimo programma: la notizia via social non lascia più alcun dubbio

La notizia che i fan della coppia mai avrebbero voluto sentire o leggere, è purtroppo arrivata. Dirette e chiare sono state le parole dei due ex protagonisti di una delle storie d’amore nate negli studi televisivi dello storico dating show. L’amore è giunto al capolinea.

Ad UeD sono stati una delle coppie che più hanno emozionato il pubblico. Sono trascorsi anni da quando insieme avevano varcato l’uscita dello studio televisivo per cominciare quella che sarebbe stata la loro vita insieme. Una bella storia d’amore che ha portato i due a convolare a nozze, a creare insieme una famiglia.

Purtroppo però, le cose negli ultimi tempi non hanno reso facile il rapporto. Quelle che nelle precedenti settimane erano emerse come indiscrezioni secondo cui il loro rapporto era in crisi, sono ormai state messe in secondo piano in confronto alla verità emersa nelle ultime ore. “Anni con una persona che non mi meritava“: con parole durissime ha così annunciato la fine del loro matrimonio. Amore giunto al capolinea per l’ex coppia di UeD.

UeD, amore al capolinea: non sono più una coppia

Situazione tesa come le corde di una chitarra. La notizia che in queste ultime ore divampa proviene dai profili social di Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. La storica coppia nata all’interno degli studi televisivi di UeD ha messo la parola fine alla loro relazione, l’amore si direbbe a questo punto giunto al capolinea.

Con delle Instagram Stories pubblicate su entrambi i profili, i due hanno espressamente ufficializzato la fine del loro matrimonio. Entrambi apparsi profondamente adirati e provati da una situazione che a quanto pare andava avanti da tempo, come la Del Taglia ha fatto sapere. L’ex coppia ha attraversato un periodo di crisi che ha portato i due a prendere la definitiva decisione di lasciarsi.

Nelle ultime settimane erano emerse varie indiscrezioni riguardo la fine della loro relazione, ma entrambi si erano vagamente espressi ed avevano cercato di mantenere il riserbo su una situazione che appariva dall’interno piuttosto complessa. Parole al vetriolo, quelle di Eugenio Colombo che non ha certamente esitato a mettere i puntini sulle i.

Con delle IG Stories l’ex tronista si è lasciato andare ad un duro sfogo: “Mi sono reso conto di essere stato degli anni con una persona che non mi meritava“. Una crisi che ha avuto la meglio, ma nonostante il riserbo che avevano scelto di mantenere al fine di tutelare il loro privato e la loro famiglia, in queste ore Francesca Del Taglia si è sentita di dare una piccola spiegazione a quanti in questi anni li avevano seguiti e si erano affezionati alla coppia.