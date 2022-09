Grande Fratello Vip 7, Alfonso Signorini sgancia una novità assoluta

Sulla linea di partenza per il lancio della nuova edizione del GF Vip, Alfonso Signorini ha sganciato una novità assoluta

Il conto alla rovescia è ormai vicino allo zero. Mancano meno di 24h al grande ritorno sui nostri schermi del Grande Fratello Vip. Abbiamo a lungo in questi mesi parlato dei possibili volti che avremmo potuto vedere nella nuova edizione all’interno del programma. E, da qualche settimana ormai è stato reso ufficiale il cast di concorrenti messo in riga dal padrone di casa, Alfonso Signorini.

La fatidica porta rossa del reality più seguito di sempre è pronta per essere aperta ed accogliere i nuovi inquilini che per i prossimi mesi avranno letteralmente le telecamere puntate. Quanti colpi di scena dovremo aspettarci da questa nuova edizione del reality show? Sicuramente ne vedremo delle belle. D’altronde, chi segue il Grande Fratello sa che non c’è mai da annoiarsi. Scontri e litigi non mancano, ma abbiamo visto, come testimoniano anche le precedenti edizioni, che anche l’amore è pronto a sbocciare.

Siamo pronti insomma ad aspettarci di tutto. Ma ancor prima che tutto inizi, proprio agli sgoccioli ormai dal grande ritorno sui nostri schermi, Alfonso Signorini ha sganciato una novità assoluta per questa nuova edizione del GF VIP. Ecco cosa ha fatto sapere!

GF Vip7, Signorini non sta nella pelle e svela una novità assoluta

Il mese di Settembre ha portato con se tante succose novità e tanti ritorni sui nostri schermi. Se lo scorso Sabato 17 Settembre abbiamo potuto vedere la prima puntata della nuova edizione di Tu Sì Que Vales, ecco che le novità non sono affatto terminate. Piuttosto, c’è da dire che siamo solo agli inizi!

Quando si tratta di colpi di scena, c’è da dire che al Grande Fratello Vip questi sono sempre dietro l’angolo. Ebbene, ancor prima che tutto abbia inizio, il conduttore del seguitissimo reality ha voluto svelare una novità assoluta! “Piccoli ma grandi dettagli“, ha scritto in una Instagram Stories in cui si intravede uno scorcio di quello che assaporeremo domani in prima serata!

Iconica è certamente la casa del GF Vip che da anni ormai, ospita al suo interno i fatidici concorrenti ‘nip’ e ‘vip’. Ma a catturare l’attenzione anche nelle edizioni passate è stato il ‘palastudio’ di Cinecittà dal quale Alfonso Signorini, insieme agli opinionisti del reality ed al pubblico presente in studio, entra in collegamento con la Casa. Ed a proposito di novità su questi schermi, è proprio all’interno dello studio di Cinecittà che potremo notare una bella differenza!

Dalla Instagram Stories del conduttore Alfonso Signorini si intravede qualcosa di curioso, e come lo stesso anticipa, a partire da domani sera ci sarà uno studio televisivo tutto nuovo ad accogliere tutti!

Non ci resta quindi che attendere domani sera per il grande ritorno!