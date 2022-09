A Beautiful arriva il padre di Finn: guardatelo bene, l’avete riconosciuto? L’attore è molto famoso in Italia.

Dopo giorni di incomprensioni e frasi non dette, a Beautiful è spuntata fuori la verità. Il motivo per il quale Finn non aveva ancora presentato a Steffy i suoi genitori è stato rivelato nella puntata trasmessa oggi, martedì 28 settembre 2022, su Canale 5.

Il medico ha rivelato alla sua futura moglie di non essere cresciuto con i suoi genitori biologici ma di essere stato adottato. Lo ha fatto proprio quando alla porta di casa sua si è presentato Jack Finnegan, il suo papà e, poco dopo, anche la sua mamma Li. Una verità che Steffy ha accolto senza alcun problema, abbracciando il suo compagno davanti agli occhi dei suoi genitori adottivi. Ma, a proposito di Jack, avete notato qualcosa di strano? L’attore che veste i panni del papà di Finn è stato il protagonista di una serie amatissima in Italia.

Il padre di Finn arriva a Beautiful: avete riconosciuto l’attore?

Il segreto di Finn è stato (in parte) svelato. Il medico è stato adottato e non conosce nulla dei suoi genitori biologici, dei quali, però, vorrebbe sapere qualcosa. A Steffy, Finn ha rivelato di essersi fatto spesso domande soprattutto sulla sua vera mamma, ma di non conoscere praticamente nulla di lei. In attesa di scoprire di più in questo senso, vi parliamo della new entry, apparsa proprio oggi nella soap opera di Canale 5.

A gran sorpresa, a casa di Steffy e Finn si è presentato Jack, il padre del medico. È la prima volta che la Forrester ha incontrato l’uomo, poiché il suo compagno non gli aveva mai parlato a fondo della sua famiglia. Nella puntata di Beautiful in onda oggi è emerso qualcosa in più sul passato di Finn, ma tenetevi forte: è soltanto l’inizio. Lo si è percepito anche dalla faccia preoccupata di Jack, indeciso se dire o non dire al figlio una verità finora taciuta. Cosa nasconde l’uomo? In attesa di scoprirlo, parliamo proprio di Jack, o meglio dell’attore che gli presta il volto. Lo avete riconosciuto?

Si tratta di Ted King, attore statunitense che, in Italia, è diventato molto famoso un bel po’ di anni fa. Si, perché è stato proprio lui ad interpretare, nel 1998 – 1999, l’indimenticabile ispettore Andy Trudeau nella serie televisiva Streghe: il poliziotto ha avuto una bellissima storia d’amore con Prue, una delle sorelle Halliwell. Sono passati più di 20 anni da quel ruolo e, oggi, Ted è nel cast di Beautiful e ci resterà per un bel po’. Nelle puntate in onda in Italia, il personaggio è appena apparso ma, come si è già intuito, sarà protagonista di una storyline molto particolare e turbolenta. Cosa nasconde l’uomo? Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà a Finn nelle prossime puntate, continuate a leggere!

Beautiful, cosa nasconde il padre di Finn?

Abbiamo scoperto che Finn è stato adottato ma questa non sarà l’unica sorpresa delle prossime puntate della soap. Jack Finnegan, infatti, sa qualcosa che il figlio non conosce ancora… L’uomo è il vero padre del ragazzo, mentre Li è la sua madre adottiva, ma chi è la vera mamma del medico? Si tratta di una vecchia conoscenza della soap, che ben presto tornerà in scena, sconvolgendo tutti. Sheila Carter interromperà le nozze di Steffy e Finn, rivelando di essere la madre biologica di quest’ultimo! La nemica storica dei Forrester tornerà con un obiettivo ben preciso, far parte della vita di Finn e del suo nipotino Hayes, ma dovrà vedersela con Steffy, che non vuole assolutamente saperne. Jack, ovviamente, sa tutto di Sheila e ben presto scopriremo cosa è successo alla nascita del bambino… Stay tuned!