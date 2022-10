Brutto episodio per il fidanzato di Cecchi Paone: la decisione

Brutto episodio per il fidanzato di Cecchi Paone: la drastica decisione di Simone Antolini.

La sua vita è cambiata radicalmente da quando il settimanale Chi ha pubblicato gli scatti di coppia con Alessandro Cecchi Paone. Da quel momento, Simone Antolini ha dovuto fare i conti con una valanga di offese ed insulti.

A raccontarlo è stato proprio il divulgatore scientifico, che a La Repubblica ha spiegato la difficile situazione in cui si trova Simone in questo momento. Situazione che lo ha spinto a prendere una drastica decisione.

Alessandro Cecchi Paone, brutto episodio per il fidanzato Simone: cosa ha deciso di fare

“Simone si è trovato a doversi difendere”, ha dichiarato Alessandro Cecchi Paone, spiegando come il suo compagno abbia dovuto affrontare gli sfoghi degli haters, in seguito agli scatti rubati pubblicati da Chi. Intervistato da La Repubblica, il divulgatore scientifico ha raccontato che, su Facebook, il giovane ha ricevuto “minacce e improperi omofobi e moralisti” a tal punto da spingerlo a chiudere il suo account sulla piattaforma social.

Una drastica decisione, ma non l’unica. Ospite con Alessandro Cecchi Paone al Maurizio Costanzo Show lo scorso venerdì, Simone ha raccontato di aver deciso di allontanarsi anche dalla sua famiglia, dopo la divulgazione delle foto. Famiglia di agricoltori che vive in un agriturismo, dove Simone lavorava come venditore di generi alimentari, prima di decidere di allontanarsi dal suo paese nelle Marche.

“Si è creata un’atmosfera nella quale la mia scelta è stata quella di allontanarmi da un certo contesto in cui io non stavo vivendo come dovrei vivere. Mi hanno costretto, dovevo vivere in un clima in cui non ero il benvenuto praticamente”. Simone racconta che, prima della notizia della sua relazione, era benvoluto dalla clientela, con cui aveva un ottimo rapporto, ma all’improvviso è cambiato tutto: “Di punto in bianco, a seguito di queste foto, sono iniziato ad essere fortemente criticato, in particolar modo dalle persone vicine alla sfera dei miei genitori e della mia famiglia. Non vivendo in un ambiente pacifico, ho deciso di prendere le distanze, per lo meno per il momento”. Queste le parole di Simone, che ha lasciato comunque spazio alla speranza che la situazione, col tempo, possa migliorare.

A parte questi ostacoli, la relazione tra Alessandro e Simone procede a gonfie vele. I due si sono conosciuti a Rimini ad Aprile, dopo che il 23 enne ha seguito Cecchi Paone sui social, spinto dalla similitudine del proprio trascorso. Un incontro che è andato benissimo e che ha segnato l’inizio della loro storia d’amore. Quest’estate, la coppia ha trascorso diverso tempo insieme ed è stato proprio durante una gita in barca che i fotografi di Chi hanno paparazzato i neo fidanzati.