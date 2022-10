L’attrice non si piaceva e ha rivelato: “Non sono mai contenta del mio aspetto”

L’attrice in un’intervista ha raccontato che non si piaceva e ha anche confessato: “Non sono mai contenta del mio aspetto”.

E’ sempre difficile accettarsi e soprattutto piacersi, c’è sempre qualcosa che non ci va bene e tendiamo a nasconderlo. Se abbiamo un difetto cerchiamo il modo per evitare che gli altri lo vedano. Un discorso che riguarda l’aspetto fisico lo ha fatto proprio l’attrice in modo diverso in un’intervista rilasciata a Il Corriere della sera. Al liceo, racconta, che la prendevano in giro ma oggi ha un’età e molte cose sono cambiate.

Dice che oggigiorno la gente critica con una certa facilità ma queste critiche valgono zero. Ci ha messo una vita ad accettare la sua faccia. Ha anche rivelato che ha cercato di fare di tutto pur di non diventare un’attrice, aveva la vocazione ma temeva il fallimento e non sapeva da dove cominciare. Quella vocazione forse era troppo forte e il talento l’ha portata ad approdare al cinema e in televisione, con successo.

La sua carriera sul piccolo schermo è iniziata in modo differente, non ha cominciato lavorando nella recitazione ma partecipò da giovanissima a Miss Italia. In quell’occasione, la sua bellezza che prima era vista in modo diverso, dato che come ha raccontato, al liceo la prendevano in giro, l’ha portata invece alla vittoria.

La bellezza può essere vista sotto tanti punti di vista, non deve essere per forza estetica ma spesso è proprio su quel punto che soffermiamo tutti l’attenzione. Ecco perchè quando non ci si sente in forma si tende a vedersi diversi, a non sentirsi bene con se stessi e a vedere negli occhi della gente i difetti. Una delle attrici più belle e soprattutto brave ha raccontato in un’intervista a Il corriere della sera che ci ha messo una vita ad accettare la sua faccia.

La carriera di Miriam Leone è iniziata a Miss Italia, quando da giovanissima ha vinto la fascia. Subito dopo arrivano i primi passi nel mondo della recitazione che l’hanno portata dov’è oggi. Miriam ha raccontato che al liceo la prendevano in giro per le sopracciglia folte e per questo la chiamano Elio e le Storie tese: “Oggi è divertente perchè ho un’età. Ma perchè dovrei prendermela se sui social mi insulta, per dire, Giuseppino88?”, spiega. Ha anche confessato di averci messo una vita ad accettare la sua faccia.

L’attrice ha spiegato che la gente la vede bella ma lei non riesce a capire: “Non sono mai contenta del mio aspetto”, dice, nonostante, appunto, chi la guarda, riesce a coglierne la bellezza. Bellezza che riguarda il suo aspetto fisico ma anche quello interiore. Miriam Leone ha raccontato ogni cosa tempo fa a Il corriere della sera, aprendosi in questo modo a tutti coloro che la seguono.