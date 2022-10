Ve li ricordate a Matrimonio a prima vista? L’annuncio ha lasciato tutti senza parole

Ve li ricordate a Matrimonio a prima vista? L’annuncio è arrivato a distanza di qualche anno dopo il programma.

E’ partita il 26 ottobre la nuova edizione di Matrimonio a pima vista. Gli esperti hanno scelto i protagonisti e hanno formato le coppie. Il primo incontro, come è sempre successo, avviene per la prima volta poco prima di pronunciare il sì. Subito dopo la celebrazione e i festeggiamenti partono per il viaggio di nozze che porterà alla fine alla convivenza.

Soltanto dopo 5 settimane, alla scelta finale, dovranno decidere se restare insieme o separarsi per sempre. In questi anni abbiamo seguito il percorso di tante coppie. Nella scorsa edizione c’è stato un vero e proprio colpo di scena. Tutte e tre hanno deciso di restare insieme alla scelta finale ma nell’episodio di ‘matrimonio a prima vista e poi’, abbiamo scoperto della rottura.

Abbiamo conosciuto dalla prima edizione all’ottava tanti sposi e spose. Ricordate Martina Pedaletti e Francesco Muzzo? Si sono conosciuti nella sesta edizione. Gli esperti formarono la coppia. Inizialmente, da parte della sposa, erano evidenti diversi dubbi andati via nel corso delle settimane tanto che alla scelta rimasero insieme. Ma cos’è successo a distanza di qualche anno dal matrimonio?

Martina e Francesco di Matrimonio a prima vista: è successo a distanza di anni dalla partecipazione

Abbiamo conosciuto tante coppie a Matrimonio a prima vista. Qualcuna ci ha colpito di più, qualcuna di meno, ma tutte hanno lasciato il segno. Dopo il sì tutte o quasi hanno iniziato la convivenza che ha fatto accendere l’interesse o lo ha spento. Infatti stare insieme 24 ore su 24 porta a scoprirsi e capire che forse qualcosa può esserci o porta alla consapevolezza di non piacersi.

E’ successo molte volte da quando il format in onda in chiaro su Real Time ha avuto inizio. Tra le coppie che abbiamo seguito dobbiamo citare quella formata da Martina e Francesco, della sesta edizione. Ci hanno fatto ridere e divertire, nonostante gli alti e i bassi e gli iniziali dubbi della sposa. Alla scelta finale rimasero insieme e anche nell’episodio ‘e poi’: ma che cosa è successo a distanza di qualche anno?

Forse non saprete che proprio l’anno scorso, il 18 settembre, hanno deciso di convolare di nuovo a nozze. Hanno riunito la famiglia e gli amici e hanno pronunciato il sì. Ma le belle notizie non sono finite perchè la settimana scorsa proprio loro hanno dato un annuncio meraviglioso: diventeranno genitori per la prima volta! Ebbene sì, lo hanno scritto sui social dove oggi i loro profili sono seguitissimi: “Il meglio deve ancora venire”. Con tre foto lo hanno fatto sapere a tutti. Nella prima c’è Francesco che mostra il suo finto pancione con l’ecografia tra le mani e nelle successive Martina mostra il suo pancino.