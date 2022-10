“Ho fatto il GF Vip per soldi”: l’ex concorrente rivela quanto ha guadagnato; una confessione senza peli sulla lingua.

Continua l’avventura dei concorrenti nella casa più spiata della tv. La settima edizione del GF Vip sta appassionando sempre più telespettatori, che seguono con affetto il percorso dei ‘vipponi’ rinchiusi tra le mura di Cinecittà.

Vipponi che, tra poco, accoglieranno nuovi concorrenti, che entreranno in gioco per sostituire i vari concorrenti squalificati, ritirati o eliminati in seguito a provvedimenti disciplinari. In attesa di scoprire chi entrerà in casa, vi parliamo di qualcuno che in quella casa ci ha vissuto per circa un mese, mostrandosi a 360 gradi. Senza peli sulla lingua, l’ex concorrente ha parlato della sua esperienza all’interno del programma di Alfonso Signorini, rivelando di aver scelto di partecipare per soldi. Quanto ha guadagnato? A confessarlo è stata proprio lei. In seguito, le sue parole nel dettaglio.

L’ex concorrente del GF Vip confessa quanto ha guadagnato nel reality

“Io l’ho fatto per i soldi, assolutamente”. Senza mezze misure e giri di parole, Cristina Quaranta ha parlato così del motivo che l’ha spinta a partecipare al GF Vip 7. Ospite a Verissimo, l’ex volto di Non è la Rai ha spiegato di aver deciso di entrare nella Casa per questioni economiche.

L’ex velina di Striscia la Notizia non ha specificato la cifra percepita grazie al reality, ma è possibile farsi un’idea con le sue parole: “Quello che guadagno al Grande Fratello l’avrei guadagnato lavorando almeno un anno e mezzo al ristorante, quindi perché no?”. Ristorante dove l’ex vippona tornerà: senza alcun dubbio, la Quaranta ha annunciato che tornerà a fare la cameriera.

“E poi mi sono riposata un po’, perché nell’ultimo anno, facendo due lavori, al mattino al negozio e la sera al ristorante, ho avuto poco tempo per riposarmi. Ero veramente stanca, molto stanca”, ha confessato Cristina, che ha però specificato che, in casa, si è riposata a livello fisico ma non mentalmente. “È stato molto pesante. Avere a che fare con doppiogiochisti e ipocriti, io non ce la faccio, è più forte di me”, ha sottolineato la Quaranta, spiegando le difficoltà della convivenza forzata e prolungata tra tante persone diverse. Secondo lei, alla fine, chi trionferà nel reality di Canale 5?

“Io credo che vinca Luca e spero che vinca Luca. È un ragazzo verace, genuino, molto dolce. Un ragazzo che ne ha passate tante, ha uno sguardo molto tenero, mi faceva molta tenerezza. Ho avuto dei dissapori con lui, ma da romani ci dicevamo tutto in faccia e abbiamo risolto”. E voi, siete d’accordo con la previsione di Cristina? Sarà l’ex tronista di Uomini e Donne Luca Salatino a salire sul gradino più alto del podio?