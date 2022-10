Miriana Trevisan, retroscena doloroso: il dramma dell’ex star di Non è la Rai

Miriana Trevisan, retroscena doloroso: l’ex star di Non è la rai racconta il suo terribile dramma e lascia tutti senza parole

Miriana Trevisan è stata una delle concorrenti della precedente edizione del Grande Fratello Vip 6. All’interno della casa più spiata d’Italia, l’ex volto noto di Non è la Rai si era lasciata conoscere al meglio cercando di far emergere sempre la sua vera personalità. Non sono mancati certamente gli screzi nella casa. Ci sono stati momenti difficili che l’ex concorrente aveva attraversato quando era sotto le luci dei riflettori del reality.

Reduce da un momento di vita non felice, la Trevisan aveva poi deciso di partecipare al GF Vip. La sua esperienza all’interno del reality si è poi però interrotta. A far luce sui retroscena passati, la Trevisan ci ha pensato dopo la fine del suo percorso come concorrente del Grande Fratello Vip. Dopo essere uscita dalla casa, Miriana Trevisan è stata poi ospite di Silvia Toffanin in uno dei salotti pomeridiani del weekend. Ed in occasione della sua partecipazione a Verissimo, ha sentito di poter parlare di quanto fosse successo prima di entrare all’interno della casa del GF Vip. L’ex star di Non è la Rai ha parlato di un doloroso retroscena.

Il doloroso retroscena di Miriana Trevisan: dramma raccontato a Verissimo

La vita l’ha messa di fronte ad una prova molto grande, in un momento già difficile e delicato. Quello attraversato da Miriana Trevisan ancor prima di fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip le ha cambiato notevolmente la vita. Ai microfoni di Verissimo ed a Silvia Toffanin l’ex volto di Non è la Rai si è lasciata andare ad un racconto che ha lasciato tutti spiazzati. Le condizioni di salute del suo papà non erano delle migliori, ed a causa di repentini peggioramenti, la showgirl aveva iniziato a trascurare un problema di salute che successivamente le si è rivelato essere molto grave.

Il primo grande ed immenso dolore, lo ha avuto con la perdita del suo papà. Venuto a mancare poco prima della fatidica e dolorosa scoperta. Quelle perdite di sangue che la showgirl aveva ritrovato, erano state un’avvisaglia di un cancro all’utero. La scoperta, ha gettato Miriana Trevisan nello sconforto. “Ho iniziato a stare male nei mesi in cui si è ammalato mio padre, ma ho trascurato questo male perché volevo stare al fianco di mio padre. Volevo dargli supporto e stare con la mia famiglia“, ha raccontato la Trevisan. Qualche tempo dopo però, ha fatto la tragica scoperta. “Avevo queste perdite di sangue e anche la massa cominciava a farsi vedere. I dottori mi mettevano in guardia sull’urgenza dell’intervento ma non li ho ascoltati“. Subito dopo la scomparsa del suo papà, Marina Trevisan ha dovuto sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico.

“Ero nel suo stesso ospedale, nella camera esattamente sopra alla sua. L’ho preso come un buon segno e mi sono promessa di non trascurarmi mai più così, perché lui non l’avrebbe voluto“, ha concluso.