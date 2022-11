Paola Barale parla del suo passato amoroso: “Mi sembra proprio uno sc***o”

Copia snippet di codice

“Un uomo che tradisce mi sembra proprio uno sc***o“: Paola Barale parla del suo passato amoroso

Paola Barale è una conduttrice, ballerina, attrice e showgirl. Da piccola veniva spesso associata a Madonna, perché somiglia particolarmente alla pop star ed è proprio grazie a ciò che inizia la sua carriera.

Negli anni ’80 lavora a Domenica In, La tv delle ragazze e Odiens. E’ da qui che inizia il suo successo e anche le relazioni con personaggi famosi.

Fidanzata per tre anni con Marco Bellavia, Paola incontra poi Gianni Sperti a La sai l’ultima? dove lui faceva il ballerino.

Il 20 giugno del 1998 i due si sposano, ma poi arriva il divorzio dopo qualche anno. Nel 2002, la Barale inizia una relazione tormentata con il modello israeliano Raz Degan che finisce però dopo 13 anni.

Ecco che Paola Barale torna a parlare delle sue relazioni passate. Racconta di tradimenti, ma vediamo cosa ha rivelato

Paola Barale, in una intervista passata, parla delle sue relazioni. E’ ai microfoni delle Belve condotto da Francesca Fagnani che la showgirl trova la forza di raccontare la verità.

“Lei vuole sapere se sono innamorata, io le dico che sto bene. Sono in un bel periodo e sono molto serena” svela Paola e continua: “In passato però io ho amato molto di più di quanto sono stata amata. Me ne accorgo sempre troppo tardi. Però quando me ne accorgo riesco a chiudere di netto“.

La Barale ammette che non ama parlare dei suoi ex fidanzati, perché secondo lei se ne è già parlato fin troppo.

Molti si domandano a cosa si riferisca e alcuni pensano che il discorso della showgirl riguardi la presunta omosessualità di Gianni Sperti.

La Barale ammette di aver detto che sia lui che Raz Dagan non le hanno mostrato la loro vera natura, ma con questo non insinua niente di eclatante.

“Non sono stati veri e leali. Se uno non ha il coraggio di essere sé stesso mi scende proprio la catena. Se intendo tradimenti? No intendo tutto! Anche tradimenti e a me un uomo che tradisce mi sembra proprio uno schifo” confessa la showgirl.

Ma non sono Gianni viene associato alla omosessualità, ma anche Paola. “Se mi ha stupito il gossip sulla mia presunta omosessualità o quella del mio ex marito?” si domanda la conduttrice e risponde: “Non so cosa si dica su Gianni Sperti. Mi stupisce di più la mia però ahahah. Come rido eh?!”

Paola Barale racconta la verità sul suo passato amoroso, una volta per tutte. Non ha più voglia di affrontare questo argomento e spera di aver risposto a tutte le domande del caso