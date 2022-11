Hai paura di soffrire per amore? La colpa è del tuo segno zodiacale

Copia snippet di codice

Alcuni segni zodiacali fanno più fatica di altri a lasciarsi andare. Oggi scopriremo la classifica dei segno zodiacali che hanno paura di soffrire per amore.

Soffrire a causa dell’amore è una sensazione che tutti hanno provato almeno una volta nella vita. Ognuno reagisce a modo suo, c’è chi si chiude in sé stesso, chi ha bisogno di avere il supporto degli amici, chi utilizza il detto “chiodo schiaccia chiodo” e chi impara dai propri errori. Poi c’è chi pensa di risolvere il problema in un altro modo, evitando di impegnarsi per non soffrire.

È un atteggiamento che riconosci? Hai tu ti comporti in questo modo? Molto probabilmente sei nato sotto uno di questi tre segni zodiacali. Preferisci non esporti per non restare scottato, ti concedi raramente e prediligi relazioni più brevi e meno impegnative, sotto tutti i punti di vista. Ecco la classifica dei segno zodiacali che hanno paura di soffrire per amore, credi che il tuo segno meriti di salire sul podio?

I segni zodiacali che non vogliono soffrire per amore

Capricorno: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Capricorno. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco è sempre molto preciso, si occupa di tutti i dettagli e valuta con particolare attenzione ogni situazione. Il Capricorno è un segno troppo razionale per lasciarsi andare in amore. Non vuole distrazioni e preferisce piccole storie insignificanti, in modo da occuparsi delle questioni che ritiene più importanti. L’amore non è una priorità per i nati sotto questo segno, almeno all’apparenza. Ma è davvero così?

Cancro: al secondo posto in classifica troviamo il segno del Cancro. Le persone che appartengono a questo segno dello zodiaco hanno sempre mille idee, amano stare in mezzo alla gente e conoscere ogni giorno persone nuove. Ma il Cancro è più interessato ad un’amicizia sincera piuttosto che ad una storia d’amore. Il timore di uscirne con le ossa rotte è troppo forte e, per questo motivo, difficilmente fa il primo passo nei confronti di un potenziale partner.

Sagittario: il primato in classifica va al segno del Sagittario. Questo segno occupa il primo gradino del podio perché difficilmente riesce a prendere una decisione. Il Sagittario è perennemente indeciso, non sa se buttarsi o no, è insicuro e ha paura di soffrire per amore. Più che di una sofferenza al termine di una storia importante, chi è nato sotto questo segno dello zodiaco teme un rifiuto. Forse è arrivato il momento di iniziare a credere di più nelle proprie possibilità.