Perché Tinì di Uomini e Donne non parla mai? Lei vuota il sacco e svela la verità

Tinì Cansino ricopre il ruolo di opinionista a Uomini e Donne ma, a differenza dei più celebri colleghi di vecchi data, è nota per i suoi silenzi più che per le opinioni che esprime in puntata. Prova ne sia che il pubblico si è ovviamente chiesto: per quale motivo non parla mai? Finalmente la stessa Cansino ha svelato tutta la verità dietro i suoi silenzi.

Tinì Cansino fa parte da diversi anni ormai nel cast fisso di Uomini e Donne. A differenza dei suoi colleghi (Gianni Sperti e Tina Cipollari), lei non è propriamente una chiacchierona e durante il corso della sua partenza nel Trono Classico e Trono Over è stata notata principalmente per i suoi silenzi piuttosto che per le sue taglianti opinioni.

In molti infatti si sono chiesti per quale motivo sceglie di osservare il tutto con attenzione e di intervenire molto raramente. Questo dubbio, del tutto comprensibile, è stato finalmente risolto in quanto durante il corso di un’intervista al magazine ufficiale dedicato al programma di successo di Maria De Filippi, Tinì ha svelato perché non parla mai a Uomini e Donne spiegando per la prima volta come mai ha adottato un approccio totalmente differente rispetto a quello dei suoi due amatissimi colleghi.

Tinì Cansino rivela perché non parla mai a Uomini e Donne

Tinì Cansino ha adottato quella che potremmo definire la strategia del silenzio in quanto raramente parla durante il corso delle puntate del Trono Classico e Trono Over di Uomini e Donne a cui prende. Alcuni hanno perfino sospettato che ci sia uno scarso interesse da parte sua a voler commentare il tutto, ma la realtà sarebbe ben diversa da quello che tutti immaginano e a rivelarlo è stato lei stessa durante il corso dell’intervista mettendo nero su bianco come mai è così silenziosa durante il corso delle registrazioni:

“Sono misteriosa” ha ammesso senza troppi giri di parole. “Faccio l’opinionista ma non amo fare le classiche opinioni“ ha poi continuato rivelando di preferire un atteggiamento piuttosto low profile rispetto a quello adottato da Gianni e Tina durante il corso di questi anni. Magari anche per distinguersi un po’ dal loro modo di fare. “Forse anche per questo è giusto definirmi l’opinionista misteriosa” ha poi concluso.

E voi, quale approccio preferite? E’ un’opinionista migliore l’esplosiva e chiacchierona Tina Cipollari o la silenziosa Tinì Cansino? A voi l’ardua sentenza.