Belen Rodriguez, la confessione spiazza tutti: “È stato un dolore incredibile”

La confessione di Belen Rodriguez ha completamente spiazzato tutti: l’ha rivelato dopo anni ed ha lasciato di stucco, cosa ha detto.

La confessione del dramma di Belen Rodriguez lascia i fan senza parole, perché non si limita a raccontare l’evento, ma va oltre. Riporta dettaglio per dettaglio tutto quello che ha provato, testimoniando e dimostrando che la sua vita non è sempre stata rose e fiori come tutti gli haters sui social media le additano. La showgirl si mostra senza filtri e censure.

Per Belen Rodriguez la strada è sempre afflitta dal gossip, e d’altronde non potrà mai essere altrimenti dato che la sua carriera è basata anche su questo. Proprio per la suddetta ragione, ha dimostrato di essere molto intelligente.

Ha imparato a gestire le bombe mediatiche che escono sul suo conto. Così, e lei stessa quella che racconta tutto ciò che le accade, precede tutti e dice sempre la verità.

Belen Rodriguez, la confessione arriva dopo anni: cosa ha detto

Diciamo che la notizia lascia in parte sconvolti, perché per chi conosce Belen Rodriguez il pensiero che una donna così forte, carismatica e potente possa avere il cuore in mille pezzi sbalordisce e non poco. In realtà, anche chi sembra incrollabile e sempre pronto a rialzarsi come lei, a volte è caduto nello sconforto. Ecco quanto accaduto.

Racconta tutto come un fiume in piena, senza aver paura di apparire fragile. Tra i temi trattati nei format televisivi oltre che dagli attivisti sui social media, c’è quello della dismorfia.

Questa condizione psicologia indica il vedere il proprio aspetto esteriore per come non è, e nella maggior parte dei casi ci si vede in modo non gradito. Insomma, un po’ tutti sentono la condizione di non piacersi del tutto, ma questa è una condizione ben più grave, studiata e da affrontare con i dovuti specialisti.

Belen Rodriguez ha iniziato la terapia dopo che si è separata la prima volta con Stefano De Martino. Le ha spezzato il cuore in mille pezzi, tanto che ne parla come un dolore incontenibile. Da lì, quel senso di inadeguatezza è cresciuto, portandola ad un punto nel quale ha riconosciuto il suo problema. “Pe me è stato un dolore incredibile, non riuscivo a superarlo”, ha detto.

Anche una donna bellissima come la showgirl non si piace, e in un periodo non si piaceva per niente! Qual è stata la sua fortuna? Avere accanto persone che la amano, e seguire un percorso con uno specialista di fiducia. Da allora, afferma di far uso della chirurgia, ma in modo adatto, senza stravolgimenti.