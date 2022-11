Grey’s Anatomy, la nota serie perde un volto amatissimo del cast: fan increduli 

Grey’s Anatomy, la nota serie televisiva statunitense per un volto amatissimo all’interno del cast: i fan restano increduli!

Grey’s Anatomy è sicuramente uno dei medical drama più longevi della storia. La serie televisiva che ha fatto li suo debutto ormai nel lontano 2005, ma ad oggi resta sicuramente una delle più amate.

Oltre 350 episodi, 18 stagioni andate in onda e tante le storie raccontate e portate sullo schermo che ci hanno letteralmente conquistato. Ad oggi, la notizia che però più risuona è quella della perdita all’interno del cast di un personaggio amatissimo. L’addio lascia i fan letteralmente increduli! Non sarà più lo stesso adesso.

Il primo episodio andato in onda sui nostri schermi di Grey’s Anatomy ci aveva già fatto capire che quella sarebbe stata una serie televisiva che avremmo decisamente amato e seguito. E così, stagione dopo stagione ed episodio dopo episodio non abbiamo potuto fare altro che legarci alla serie più che mai. D’altronde, Shonda Rhimes ce lo aveva detto sin dall’inizio che non avremmo più potuto farne a meno. Eh beh, così è stato. Ebbene, i fan aspettano con ansia la diciannovesima stagione che sarà sicuramente prossima ad andare in onda pronta a regalarci nuovi e succosi colpi di scena. Fra questi però, un colpo di scena dato in anticipo, riguarda l’addio del noto volto del medical drama!

Grey’s Anatomy, fan disperati per l’addio del noto volto: non farà più parte del cast

La storia che vede al centro le vicende dei medici che operano in prima linea all’interno del Gray Sloan Memorial Hospital di Seattle ci aveva appassionati per la storia d’amore che ha visto protagonisti i due amatissimi personaggi: Patrick Dempsey ed Ellen Pompeo. Come ben ricorderemo, la scomparsa di Derek (Patrick Dempsey) avvenuta con una tragica morte nell’undicesima stagione ha lacerato i cuori di milioni di fan.

Ad oggi, a lasciarci però col ‘cuore in frantumi’ è l’addio di un altro personaggio amatissimo all’interno del cast. Stiamo parlando del volto principale che si può dire abbia dato inizio a tutto, con le sue vicende e la sua voce narrante. Stiamo parlando esattamente di Meredith Grey. Ellen Pompeo, ha fatto sapere che non vestirà più i panni della talentuosa dottoressa Grey. La notizia ci ha lasciati davvero senza parole. L’addio di Ellen Pompeo a Gray’s Anatomy rappresenta una vera svolta nella storia che vedrà pertanto al centro le vicende degli altri personaggi che tutt’ora fanno sicuramente parte del cast. L’attrice che non vestirà come abbiamo detto i panni della dottoressa Gray, ha fatto comunque sapere che la voce narrante all’interno della serie televisiva sarà la sua. Sebbene non sarà presente sui nostri schermi, Ellen Pompeo si ritroverà ugualmente a gironzolare sui set del medical drama in quanto direttrice esecutiva dei primi nove episodi che vedremo andare in onda della nuovissima stagione.

Ad ogni modo, la perdita di questo amatissimo personaggio all’interno della serie televisiva, lascia in noi un vuoto che difficilmente riusciremo a colmare! E voi cosa ne pensate?