Macchie indelebili sul tavolo? Usa questi trucchi infallibili

Non avere paura delle macchie sul tavolo! Anche se le ritieni indelebili grazie a questi trucchi infallibili potrai porre rimedio al danno.

La cura della casa non va vissuta come un’ossessione, ma come una forma di organizzazione, contraddistinta da trucchetti pratici, facili ed efficaci che possono veramente cambiare le carte in tavola.

Oggi a fare i conti con i nostri abilissimi trucchi di pulizia saranno le macchie indelebili sul tavolo o sulla tovaglia, quelle che in realtà scopriremo esser più che eliminabile, ma solo se metterai in atto alcuni trucchetti.

Prova con noi, andranno via in un batter d’occhio!

Per gestire tutto non bisogna essere perfetti, ma svolgere dei gesti astuti, che spesso passano in secondo piano. E’ vero, ci sono delle macchie che sembrano davvero indelebili e destinate a restare in eterno a rovinare i tuoi capi e materiali pregiati.

Impara l’arte e mettila da parte, vedrai che non ne farai più a meno. Non dovrai acquistare prodotti costosi, ma diventare semplicemente più attenta ai piccoli gesti.

Le macchie indelebili sul tavolo sono un ricordo, non ci penserai più!

Le macchie che tratteremo oggi sono quelle bianche o trasparenti, non pensare che non siano indelebili o innocue, perché possono fare dei danni irrimediabili. Si tratta delle macchie causate dalla condensa dei bicchieri e della bottiglie fredde oppure per i contenitori e recipienti troppo caldi perché contenenti il cibo che hai preparato.

Se hai dimenticato di mettere i sottobicchieri o un altro materiale intraposto tra la pentola e il tavolo, non temere. L’obiettivo è eliminare la condensa, come? Prendi un phon e passalo sopra la macchia, però fallo subito. In questo modo, non darai il tempo necessario per consolidarsi. Alla fine, per rendere il risultato impeccabile passaci sopra un dito d’olio d’oliva.

Se vuoi invece utilizzare il ferro da stiro ti basta passarlo a bassa temperatura, ma non direttamente sulla tovaglia. Dovrai metterci un panno di cotone, non troppo spesso, e vedrai che la macchia non esisterà.

Infine, se sono invece cadute sostanze oleose, prendi una saponetta neutra. Strofinala sopra la macchia e metti una goccia d’acqua. Lascia agire, e poi risciacqua. Tra le migliori c’è il Sapone di Marsiglia, che tra tutti è il più delicato, igienizzante e garanzia di pulito.

Metti in atto questi trucchetti e vedrai che più nessuna macchia ti farà paura, e tutto sarà sotto controllo senza ansie e preoccupazioni.