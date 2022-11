Dramma senza fine per l’attrice più amata di sempre: “Non dovevo vivere”

L’attrice più amata di sempre ha confidato durante il corso di una recente intervista del dramma che ha condizionato tutto il resto della sua vita. I suoi fan non si sarebbero mai aspettati una confessione del genere.

L’attrice più amata di sempre dal pubblico italiano si è lasciata andare ad un’inedita intervista che ha lasciato i suoi fedeli sostenitori senza parole in quanto mai si sarebbero aspettati da parte sua una simile dichiarazione poiché ha vissuto un vero e proprio dramma che ha condizionato tutta la sua vita in quanto le precedenti gravidanze di sua madre non erano andate a buon fine e per questo motivo, oltre alla scienza, hanno scelto di affidarsi alla fede.

Maria Grazia Cucinotta ha svelato il grande dolore provato dai suoi genitori prima della sua nascita, che speravano più che mai che potesse venire alla luce e che anche la sua nascita non si concludesse con il triste epilogo che avevano già vissuto in precedenza.

Maria Grazia Cucinotta lascia tutti quanti senza parole: la confessione choc sulla sua nascita

Maria Grazia Cucinotta durante il corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Di più ha raccontato per la prima volta dal suo esordio nel mondo dello spettacolo che sua madre, prima della sua nascita, aveva già avuto altre due gravidanze ma che purtroppo nessuna delle due era andata a buon fine. La sua famiglia era dunque disperata e per questo motivo oltre al supporto di tutto lo staff medico ha scelto di affidarsi ad un aiuto di tipo reglioso.

“Mia mamma quando ha avuto me aveva già perso due figli“ ha raccontato l’attrice durante il corso dell’intervista. “Perciò si è affidata a Sant’Antonio, che mi ha protetta“ ha ammesso svelando che il dramma vissuto dalla sua famiglia si è tramutato in un episodio di fede a cui fare affidamento nella speranza di poter finalmente diventare genitori. “Non dovevo vivere, invece ora mi vedete in televisione” ha poi concluso in quanto com’è è facilmente deducibile tutto è andato per il meglio è sua madre è riuscita a realizzare il suo sogno di stringerla forte tra le sue braccia.

Una storia a lieto fine dunque quella di Maria Grazia Cucinotta e, soprattutto, della sua mamma: nonostante le tante difficoltà la felicità è infatti infine arrivata e questo potrebbe esser veramente un messaggio positivo, capace di tener viva la fiamma della speranza nel cuore di ciascuno di noi.