Si allontana improvvisamente in diretta: “Ho un problema”, attimi di panico in Rai; cosa è successo durante il collegamento.

Una scena inaspettata, che ha gettato i telespettatori nella confusione e nello spavento. “Scusate, ho un problema”: queste le parole che la giornalista ha pronunciato prima di abbandonare improvvisamente la diretta, sparendo dall’inquadratura e allontanandosi dalle telecamere.

Un imprevisto che ha colto tutti di sorpresa e, inevitabilmente, tutti coloro che stavano seguendo la trasmissione si sono chiesti cosa fosse successo. Diverse le ipotesi avanzate su Twitter in preda all’apprensione, ma a rivelare tutta la verità è stata la diretta interessata, che proprio attraverso il noto social network ha spiegato cosa è successo.

Momenti di panico in casa Rai: la giornalista interrompe improvvisamente il collegamento

“Scusate, scusate ho un problema”. Con queste parole la giornalista ha ‘salutato’ il pubblico, allontanandosi improvvisamente dal collegamento. È accaduto nel corso della puntata serale del TG 1, di venerdì 18 novembre 2022, quando improvvisamente l’inviata ha interrotto il collegamento con lo studio, allontanandosi dalle telecamere.

Si tratta di Monia Venturini, inviata a Sharm El Sheik, dove si è tenuta la Cop27, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. E proprio nel bel mezzo del servizio, mentre stava fornendo ai telespettatori gli ultimi aggiornamenti sulla delicata questione e sull’accordo per fronteggiare il cambiamento climatico, la giornalista ha interrotto tutto, allontanandosi immediatamente dall’inquadratura. Una scena che ha allarmato non poco il pubblico, che ha reagito con apprensione a quanto è successo nel corso del telegiornale delle 20. Visibilmente scossa, l’inviata si è improvvisamente fermata mentre stava parlando, si è scusata per quello che stava accadendo ed è uscita di scena: la linea è tornata in studio a Giorgia Cardinaletti, che è riuscita a gestire l’imprevisto con grande professionalità, portando avanti l’edizione del tg e proseguendo con gli altri servizi, senza però rivelare il motivo di quanto era appena accaduto. Ma cosa è successo alla Venturini a tal punto da costringerla ad allontanarsi dall’inquadratura?

Sui social, in tanti hanno avanzato diverse ipotesi, tra cui quella di un attacco di panico, un malore o, in generale, un problema legato alla sua solute. A togliere ogni dubbio, però, ci ha pensato la stessa Venturini, intervenendo su Twitter e spiegando il motivo del suo improvviso abbandono. “Tutto ok, sto bene. Non ero autorizzata a fare il collegamento e ho dovuto interrompere”, ha scritto la Venturini in un tweet, che ha tranquillizzato tutti coloro che erano preoccupati per lei. Una pioggia di commenti ha, infatti, invaso il messaggio della giornalista: “L’importante è che tu stia bene, eravamo tutti in ansia per te”, si legge in uno dei tanti commenti lasciati dagli utenti di Twitter per lei.