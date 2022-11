“Si sono lasciati in segreto”: l’indiscrezione fa il giro del web, non starebbero più insieme

L’indiscrezione fa il giro del Web ed una fonte a loro vicina rivela: “Si sono lasciati in segreto”, da tempo non sarebbero più una coppia

L’amore sembrerebbe essere giunto al capolinea per la coppia che aveva reso ufficiale la loro relazione solamente un anno dopo l’inizio della storia d’amore. Ma un’indiscrezione oggi giunta da una voce che sembrerebbe a loro vicina fa sapere: “Si sono lasciati in segreto“. Ad oggi, non sarebbero più una coppia.

L’amore inizia, ma può anche finire. Sono tante le coppie celebri sullo schermo che ad oggi non sono più tali. Pensiamo alle storie d’amore nate negli studi televisivi di Uomini e Donne ad esempio. Alcuni amori sono fioriti fino a far sbocciare oggi fiori nuovi, altri sono tramontati. Ebbene, se per alcuni l’amore trionfa, per altri invece c’è un amaro capolinea a cui si giunge. Proprio come i due volti noti alle telecamere ed in particolare sui social. Ad oggi, sembrerebbe non siano più una coppia. Ed a renderlo noto, non sono stati i diretti interessati ma avrebbe parlato una fonte a loro vicina che avrebbe fatto sapere che ad oggi i due non starebbero più insieme. Ma di chi stiamo parlando?

Amore al capolinea, non sono più una coppia e una fonte rivela: “Si sono lasciati in segreto”

C’è chi per riservatezza e per rispetto della propria privacy preferisce non divulgare le proprie informazioni sui social. Ed è quanto avevano scelto di fare i due ormai ex (o almeno così sembrerebbe). Stiamo parlando esattamente di Kendall Jenner e di Devin Booker. I due avevano intrapreso la loro conoscenza nel 2020. Si sono conosciuti, si sono piaciuti ed hanno deciso di stare insieme. Così almeno è stato fino a poco tempo fa. Avevano reso nota al pubblico la loro frequentazione solamente un anno dopo, nel 2021. Entrambi però erano sempre stati molto riservati sulla loro vita privata e difficilmente pubblicavano contenuti in cui apparivano insieme. Stavolta, a People è una fonte che sembrerebbe essere a loro vicina che avrebbe fatto sapere che i due non stanno più insieme. “Si sono lasciati in segreto il mese scorso” e sarebbero stati rivelati anche i motivi della loro separazione.

Dietro la scelta di interrompere la loro storia d’amore e quindi di finirla lì, ci sono perlopiù motivazioni legate alla carriera. Sembrerebbe che entrambi, presi dai loro impegni lavorativi, abbiano scelto di comune accordo di prendere strade diverse e continuare a coltivare le loro passioni ed i loro interessi separatamente. “Entrambi hanno programmi incredibilmente impegnativi in questo momento con le loro carriere e hanno deciso di farne una priorità“. Nel pieno e reciproco rispetto i due hanno così scelto di prendere strade diverse, nonostante il forte affetto che li legasse.