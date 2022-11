Antonella Clerici parla del rapporto di sua figlia Maelle col papà

Antonella Clerici parla di sua figlia e del rapporto che ha con suo padre.

Antonella Clerici è una super rinomata conduttrice. Molti non sanno che la presentatrice ha iniziato la sua carriera occupandosi di sport e solo dopo qualche anno ha iniziato a lavorare dedicandosi esclusivamente alla cucina.

La Clerici è nota a tutti come una donna sorridente e schietta. E’ madre della piccola Maelle nata da una frequentazione con un padre che l’ha lasciata dopo poco.

Scopriamo tutta la verità in merito a sua figlia e al suo papà

Ecco chi è il padre: la verità sulla figlia di Antonella Clerici

Antonella Clerici è una nota conduttrice e anche mamma della piccola Maelle. La bimba ha tredici anni e vive da sempre con la presentatrice.

Adesso, Antonella si occupa della conduzione di E’ sempre mezzogiorno in onda su Rai 1. La Clerici è una donna molto determinata e amichevole.

Ha sempre pensato alla sua carriera, ma aveva anche un altro grande sogno: diventare madre.

Così alle età di 47 anni, la conduttrice è in dolce attesa. Non è stata una gravidanza molto facile anche perché l’età era avanzata e le possibilità di rimanere incinta sono scese drasticamente.

Inoltre, con il passare degli anni i rischi si alzano potenzialmente.

Antonella conosce Eddy Martens in vacanza in Marocco all’inizio degli anni 2000. Il loro fu un colpo di fulmine ricco di passione e si sa che qualche volta ti bruci.

Già dall’inizio della loro frequentazioni i due vivevano degli alti e bassi anche a causa della loro differenza di età. Eddy ha 13 anni in meno rispetto alla conduttrice.

Anche il pubblico non aiutò questa relazione. Si sa che la gente può tirare fuori il peggio di sé in certe situazioni. Per questo ed altri motivi, la loro storia finisce e Antonella ne soffre moltissimo. Attualmente la presentatrice ha ritrovato l’amore con Vittorio Garrone anche se i due non si sono ancora sposati.

Maelle ha trovato un secondo padre nel nuovo compagno della mamma. Nonostante adesso la tredicenne abbia un ottimo rapporto col papà naturale, all’inizio non è stato affatto facile.

“Si è riavvicinata molto al papà. Eddy sta facendo un percorso importante, prima di tutto per se stesso: ha capito che tende a perdere le persone che gli vogliono bene e ha deciso di mettersi in discussione, soprattutto per essere un buon padre” rivela Antonella Clerici in una passata intervista per il settimanale Oggi.

La presentatrice poi confessa che inizialmente Maelle aveva quasi paura di suo papà. Lui vive fuori Italia e sicuramente la distanza non ha aiutato.

“Ora li sento chiacchierare al telefono, ridendo e scherzano” commenta Antonella entusiasta e conclude: “Maelle è più spontanea, più libera di dire quello che le passa per la testa e io ne sono davvero sollevata“.

Tutto bene quel che finisce bene. Diciamo che il pubblico e i pregiudizi non hanno aiutato la storia d’amore nata tra Antonella Clerici e il padre di Maelle, ma solo il tempo ha portato ai risultati sperati.

Anche se finisce il sentimento, il legame di sangue dura per sempre