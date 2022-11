Belen Rodriguez racconta cos’è successo davvero con Antonino Spinalbese

Per Belen Rodriguez non è mai stato facile, e questa volta sgancia una bomba inedita: ecco la sua verità sull’addio molto doloroso.

La situazione in casa Rodriguez è spesso carica di tensione, perché una donna come Belen ne ha vissute davvero molte. Di relazioni ne ha avute ed insieme ad esse anche i litigi hanno fatto il loro corso. Ma c’è una situazione in particolare di cui i fan hanno ancora qualche dubbio e vogliono vederci chiaro. Così, racconta la verità che mai nessuno aveva letto prima.

Tra le relazioni più importanti di Belen Rodriguez c’è senza dubbio quella con il suo attuale marito, Stefano De Martino. Il conduttore ed ex ballerino professionista, non è però l’unico che ha fatto impazzire la bella argentina.

Ce ne sono stati degli altri che hanno davvero stravolto la sua vita, ed uno in particolare per una ragione ben precisa.

Belen Rodriguez e il motivo che ha rovinato tutto

Non partite prevenuti, perché non stiamo parlando del King dei Paparazzi, Fabrizio Corona. Di certo, lui le ha spezzato il cuore, ma ad oggi nonostante la distanza e la separazione che intercorre tra i due, si rispettano molto. Si vogliono bene, e sono sempre pronti a difendersi a spada tratta. Allora, chi è il suo ex in questione?

Stiamo parlando di Antonino Spinalbese, l’hair stylist più ricercato! Se per molti la ragione del perché si sono lasciati ruota attorno al fatto che facevano parte di mondi diversi, si sbagliano di grosso. La motivazione è un’altra.

Lo confessa Belen con una verità più amara del previsto, perché la coppia sembrava unita e felice, ma in realtà non era proprio così. La showgirl afferma che si sono voluti bene, ma la ragione per cui si sono lasciati è perché si conoscevano pochissimo.

Insomma, una rivelazione bomba, dal dire che “sono troppo diversi”, al fatto di “conoscersi poco”, è davvero una confessione difficile da mandare giù! E’ quasi come dire che hanno provato forti emozioni, ma che alla fine quando sono diventati un più intimi, quello che hanno scoperto l’uno dell’altra non è piaciuto per niente.

Del reto anche Antonino Spinalbese aveva spiegato:

“Il mondo del parrucchiere mi ha portato a un incontro fatale, abbiamo avuto una storia di circa due anni e mezzo. Perché ci siamo lasciati? Sicuramente io non c’entravo nulla con la sua vita e ovviamente neanche lei nella mia. Abbiamo cercato di andare oltre e pensare solamente a nostra figlia Luna Marì, ma non ha funzionato”

Finalmente, la bella argentina ha tolto ogni dubbio sulla loro separazione.