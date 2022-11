Quello che in pochi sanno su ‘La prova del cuoco’: retroscena commovente

La Clerici dà la notizia in lacrime e commuove il suo pubblico. “Oggi voglio ricordare e dire addio a Nonna Pina, ossia Giuseppina Villani. È stata lei ad ispirare l’autore della canzone delle tagliatelle, suo genero” commenta Antonella all’inizio della puntata.

Dopo il dolore, la produzione decide di riascoltare la celebre canzone anche per dare onore a Giuseppina. La Nonna ci ha fatto sognare e viaggiare con la fantasia.

Dopodiché, la puntata riprende la sua normale programmazione con ospiti importanti e le consuete sfide. Tutti, però, non dimenticheranno mai la Villani.

Antonella Clerici non si mostra quasi mai in lacrime, ma preferisce essere sempre sorridente. In questi momenti duri, però, la maschera cade e prende il comando la tristezza. Giuseppina Villani, anche nota come Nonna Pina, non morirà fino a quando la sua canzone non verrà smessa di essere cantata. Quindi è quasi impossibile.

Non ci sarà bambino futuro che non la conoscerà, o almeno questa deve essere la nostra promessa