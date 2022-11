Test della matita: sei permaloso? Scoprilo con una semplice scelta

Scegli una matita e scopri quanto sei permaloso con questo semplice test

Le nostre scelte non sono mai casuali. Sono date dal nostro passato, dal nostro gusto e di tutto quello che ci hanno insegnato i nostri errori.

Oggi ti proponiamo il test della matita per scoprire quanto sei permaloso. Non temere, tutti noi più o meno ce la prendiamo a male quando qualcuno ci fa notare un nostro difetto, ma c’è chi ci rimane più di stucco e chi meno.

Ma cosa aspetti: andiamo a valutare tutte le possibilità

Test: scegli una matita e scopri quanto sei permaloso

In questo test della matita ti mettiamo di fronte a sei possibilità. Scegli in modo istintivo e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Scopri se sei veramente permaloso o i tuoi amici esagerano.

Iniziamo a conoscerci

1) Uno

Diciamo che le critiche non ti scivolano addosso. Ti offendi facilmente quando una discussione non va dalla tua parte. Se qualcuno cerca di sormontarti, la prendi sul personale e finisce che dici cosa che non pensi.

Però, sei anche capace di ascoltare e metterti in dubbio. Basta solo farlo con i toni corretti.

2) Due

Te sei molto tranquillo, accetti le critiche ed i complimenti. Hai una mente aperta e sai accettare i consigli. Ovvio che ponderi prima bene se devi cambiare te o la persona che te lo sta dicendo.

Dai ascolto se portano solo al tuo meglio.

3) Tre

Tu sei abituato al venire incontro. Non hai problemi nel dire di sì ad un compromesso. Sei un po’ fumino, ma sei anche accomodante.

Se non ti parlano alle spalle, ma ti vengono direttamente a dirti quale è il loro problema tu sei ben disposto all’ascolto.

Diciamo che ti ci vuole una via di mezzo: qualcuno che ti vuole bene può dirti quello che pensa, gli altri no.

4) Quatto

Tu sei molto permaloso. Per te o è bianco o è nero, non ci sono sfumature. Sei testardo ed è difficilissimo farti cambiare idea.

Non ami metterti nei panni degli altri e se qualcuno va contro le tue opinioni, ti offendi moltissimo.

Non ti impermalosire però adesso…

5) Cinque

Diciamo che tu sei pacifico. Sei aperto alle critiche, l’importante è che non vengano toccati i tuoi punti deboli.

Alcune tue idee non cambieranno mai e non hai nemmeno voglia di metterle in discussione. Per altri discorsi, sei aperto al dialogo.

6) Sei

Sei un po’ lunatico e quindi puoi essere permaloso o meno. Il tuo umore cambia repentinamente e sei incostante.

Delle volte accetti le critiche e sei tranquillissimo, mentre delle volte esplodi e ti arrabbi molto. Non vuoi spiegazioni se ti danno torto