Simona Ventura parla del suo ex marito: una volta per tutte confessa

Simona Ventura parla del suo ex marito e una volta per tutte decide di dire la sua verità e confessare quanto accaduto.

Simona Ventura è una nota conduttrice. Lei è esperta di canto, di calcio, ma anche di gossip; insomma la Ventura non ne sbaglia una.

La conduttrice è famosa anche per le sue storie d’amore, soprattutto quella con l’ex calciatore Stefano Bettarini. Dopo sei anni di matrimonio e due figli, arriva la loro inesorabile separazione e la Ventura confessa tutto una volta per tutte.

Ecco cosa è accaduto con il suo ex marito

Simona Ventura è una donna forte, determinata e anche schietta. Famosa da moltissimi anni, la conduttrice non ha vissuto sempre dei momenti facili.

La Ventura ha nel suo passato un “matrimonio fallito” con l’ex calciatore Stefano Bettarini. I due si sono sposati nel 1998 e dal loro amore sono nati due bellissimi bambini.

Dopo molti tradimenti da parte dello sportivo, Simona richiede la separazione nel 2004 e poi il divorzio nel 2008.

In una passata intervista, la conduttrice parla del suo ex marito e della loro storia.

“E’ stata una storia mediatica. Era il suo momento di luce nel calcio e nel mio lavoro. Mediaticamente sono sempre stata sopra di lui: per me dovevamo essere uniti, ma non è stato così” confessa Simona una volta per tutte e si racconta: “Quando sei sposato fai finta di non vedere le corna, le mogli sanno. Io facevo abbastanza finta di non saperlo”.

La Ventura è stata molto male per questo matrimonio, soprattutto perché negava a se stella la verità. Aveva capito che suo marito non era fedele, ma non voleva mostrarsi debole perciò ha tenuto tutto dentro.

Come il primo dramma che ha vissuto nella sua adolescenza. Forse non molti sanno che Simona ha deciso di abortire quando aveva 19 anni.

“Nel primo rapporto sessuale a 19 anni, sono rimasta incinta. Rimane una ferita. Lui era un grande amore” racconta la donna e aggiunge: “Non gli ho mai detto nulla, perché era una mia scelta e per anni mi ha creato delle conseguenze psicologiche”.

Simona Ventura parla del suo passato amoroso concentrandosi principalmente sul suo passato matrimonio con Stefano Bettarini. Il suo ex marito l’ha fatta molto soffrire, ma ne è uscita più forte e con ancora più voglia di trovare l’amore