Maria De Filippi sbotta in puntata: “Te ne sei fott… altamente”

Nuova puntata domenicale di Amici e nuovi colpi di scena oggi pomeriggio: perfino Maria De Filippi ha perso le staffe!

Da quando è andato in onda per la prima volta, Amici di Maria De Filippi ha dimostrato di essere una scuola a tutti gli effetti, dove i giovani allievi imparano, sì, i trucchi del mestiere nei campi artistici in cui vogliono intraprendere una carriera, ma anche regole e comportamenti da tenere in un ambiente lavorativo e di convivenza civile.

Molta importanza viene data dalla produzione del programma anche alla condotta dei ragazzi che, vivendo in una casetta insieme ai loro compagni d’avventura, devono ovviamente sottostare a delle norme ben precise. Non solo: anche mentre seguono le lezioni o partecipano alle prove generali in studio devono attenersi a delle direttive che, se infrante, possono dare luogo a delle punizioni. Nei casi più gravi, anche alla sospensione della maglia.

Sul fronte pulizie, sono stati richiamati ben 4 allievi ovvero Tommy Dali, Piccolo G e Aaron e Mattia Zenzola che hanno dovuto dormire in sala relax. I primi due, però, sono di nuovo venuti meno alle regole e ne hanno combinata un’altra, stavolta insieme a Wax e NDG. Oltre al rimprovero dei professori, anche Maria De Filippi è sbottata in puntata contro uno di loro in particolare. Vediamo cos’è successo.

Amici, un allievo fa inalberare Maria De Filippi: l’insolita reazione della conduttrice in puntata

Durante le prove generali, i quattro ragazzi erano usciti dallo studio senza permesso e durante lo speciale di oggi pomeriggio 4 dicembre, è stata mandata in onda la clip che li riguardava. NDG ha spiegato di aver fatto ciò perché preso in quel momento da un attacco d’ansia dopo non essersi piaciuto nell’esibizione appena svolta.

“Non riuscivo a stare qua, tremavo, stavo respirando male”, ha raccontato il ragazzo, ma la conduttrice ha sottolineato che sarebbe bastato semplicemente chiedere di uscire dallo studio e avrebbero potuto ottenere il permesso.

Lorella Cuccarini ha fatto notare agli allievi come perfino i professori chiedano all’assistente di studio di poter uscire un attimo in caso di necessità e che nessuno glielo vieta. Rudy Zerbi, visibilmente spazientito, ha detto che, sebbene non si siano piaciuti nelle prove, avrebbero potuto restare a osservare le esibizioni altrui per cercare di trarne degli insegnamenti. “Guardando le prove degli altri che magari cantano meglio di voi imparate pure qualcosa”

A far esplodere “Queen Mary” è stato però Tommy, che ha raccontato di aver chiesto il permesso di uscire dallo studio e che gli era stato risposto semplicemente che fosse meglio di no. A quel punto, infatti la De Filippi è sbottata ed ha detto: “Quella persona ha detto di no. Tu te ne sei fott… altamente e siete usciti”.

Zerbi ha deciso di mandare subito in sfida Tommy contro Piccolo G e la Cuccarini ha accettato. La prof non ha voluto però dare la stessa punizione anche a NDG ed ha scelto solo di sospendergli la maglia. Wax, invece, su decisione di Arisa ha dovuto fare 500 flessioni: l’insegnante ha voluto punirlo così della cattiva abitudine di fumare.