Pio e Amedeo hanno raccontato in un’intervista cosa hanno fatto prima del successo: la rivelazione del duo comico.

Pio e Amedeo sono oggi un duo comico molto amato e apprezzato dal pubblico. Non sono da meno le critiche, infatti c’è una larga parte di telespettatori che li segue con gusto e un’altra fetta che non gli risparmia commenti negativi. La loro ironia e il loro portare avanti le cose, anche temi importanti, con quella forte irriverenza fa sì che questo accada.

Hanno sempre cercato di rompere i cosiddetti schemi e lo hanno fatto anche con la nuova edizione di Emigratis. Ancora una volta, come le precedenti, il programma ha avuto un grande seguito. E’ piaciuto molto ma allo stesso tempo ha alzato diversi polveroni. Di recente il duo in un’intervista rilasciata a Il Corriere ha svelato alcuni aneddoti del passato, svelando esperienze che poi li hanno portati dove sono oggi.

Pio e Amedeo hanno raccontato che cosa hanno fatto prima di diventare famosi, partendo dall’inizio e svelando il percorso che hanno camminato per arrivare dove sono.

Pio e Amedeo, che cosa hanno fatto prima di diventare famosi: la confessione sul passato

In un’intervista a Il Corriere Pio e Amedeo hanno raccontato che cosa hanno fatto prima di diventare famosi. Si sono spinti all’indietro svelando alcuni aneddoti del passato che sono stati anche molto importanti per arrivare dove sono oggi.

A quanto pare, come rivelano, si sono ispirati a due tifosi del Foggia incontrati su un autobus. Nel corso della loro carriera ne hanno passate tante, hanno svelato che quando lasciarono telenorba per andare a Milano fecero la fame: “Quando lasciammo Telenorba per salire a Milano, andammo a vivere a scrocco da amici e parenti e abbiamo perso definitivamente la dignità. Il primo a ospitarci fu un amico”, svelano. Quando si recarono da questo amico, si piazzarono sul divano, come spiegato e tornavano alle tre del mattino.

Pio e Amedeo hanno cominciato lavorando nei villaggi turistici come staff addetto all’animazione. In seguito è subentrato il lavoro nei locali fino al debutto a Telefoggia. Amadeo scherzando ha detto nell’intervista che la sua famiglia voleva che avesse un lavoro sicuro, un’occupazione fissa: “I miei premevano per una sistemazione sicura, ma io non volevo lavorare tutti i giorni“, dice ironicamente. A quanto pare, il duo comico, prima di arrivare dov’è oggi ne ha fatta di strada. Le difficoltà sulla via non sono mancate, qualche volta hanno fatto la fame, dicono. Quando lasciarono Telenorba si trasferirono a Milano dove vivevano a scrocco di un amico, inizialmente. Oggi però Pio e Amedeo hanno raggiunto il successo, sono tra i più amati personaggi del mondo dello spettacolo, nonostante con la loro pungente personalità e ironia dividano molto.