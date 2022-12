Rudy Zerbi, in pochi sanno cosa faceva prima di diventare famoso: il retroscena

Rudy Zerbi è una garanzia quando si parla di musica, ma non ha sempre fatto questo. La sua vita è ricca di episodi inediti al pubblico.

Non perdetevi le ultime hit, Rudy Zerbi è pronto per produrre nuova musica: caccia i talenti, e non ne sbaglia una! Quando si parla di televisione saltano all’occhio i programmi Mediaset più seguiti, e tra questi c’è senza ombra di dubbio Amici di Maria De Filippi. L’insegnante di canto è uno dei volti simbolo del format di Canale 5, specialmente per gli artisti che è riuscito a scovare. E’ vero che spesso stuzzica con il suo sarcasmo i colleghi, ed è severo con i suoi allievi nel dare i provvedimenti, ma di musica sa il fatto suo.

Rodolfo Zerbi detto Rudy, classe 1969, nato sotto il segno dell’Aquario, è un volto televisivo amatissimo dal pubblico, e non solo. Dietro l’aria beffarda ed ironica, c’è un vero intenditore di musica e di talenti. Infatti, oltre a condurre programmi in onda in prima serata su Canale 5 come Italia’s Got Talent, ed essere un insegnante di Canto ad Amici, è anche un Talent Scout a tutti gli effetti. La curiosità e l’amore per la musica lo hanno portato lontano, sa intercettare il successo anche quando è solo un miraggio. Dietro tanta caparbietà e sicurezza, c’è però un uomo che è stato un ragazzo con tanti sogni e un vissuto speciale.

Rudy Zerbi prima di essere famoso: è cambiato tutto

Da quando riportato dalla Redazione di Donna Pop, prima di diventare famoso, Rudy Zerbi ha avuto un passato ricco di alti e bassi. Nasce a Lodi, ma vive infanzia ed adolescenza a Santa Margherita Ligure. Con uno spiccato entusiasmo verso le novità, l’ironia e la voglia di scherzare non gli sono mai mancati, proprio per questo è un volto che si presta molto bene alle dinamiche televisive. La sua collaborazione con Maria De Filippi e ancora prima con la Gialappa’s band, ne sono la piena dimostrazione.

Del resto ha sempre avuto quel modo di fare che spesso lo porta a litigare con i suoi colleghi. Si tratta di scontri dovuti a bazzecole, ma si dimostra sempre tenace a dimostrare le sue idee, rimanendo coerente fino alla fine. Infatti, avrebbe di certo avuto successo come avvocato, ed è qui che “casca l’asino…”

E’ a Milano che si laurea in giurisprudenza, ma la carriera da “principe da foro” non va avanti, anzi segue tutt’altra direzione. Inizia a lavorare in discoteca come Dj al Covo di Nord Est, e ad emittenti locali come Radio Tigullio. Ma c’è qualcosa che lo spinge ad andare oltre. Il cambiamento più importante della sua vita è avvenuto quando diventato famoso viene a conoscenza di un segreto che gli ha stravolto la vita.

Rudy Zerbi è cresciuto con mamma Luciana Coi, ragazza Madre. Roberto Zerbi è il nome del primo marito della mamma e di colui che lo ha riconosciuto come figlio, mentre Giorgio Ciana è quello di chi lo ha cresciuto. Peccato che si presenta un terzo padre, che è poi quello biologico: Davide Mengacci! La scoperta avvenuta nel 2010 gli sta stravolto la vita, e stanno ancora recuperando il rapporto e gli anni persi.