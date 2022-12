Rudy Zerbi, in pochi sanno cosa faceva prima di diventare famoso: il retroscena

Sai cosa faceva Rudy Zerbi prima di diventare famoso? Il noto volto di Amici ha un passato molto interessante: ecco tutti i dettagli

Per chi segue Amici, Ruby Zerbi è praticamente uno di famiglia. La trasmissione condotta da Maria De Filippi è arrivata ormai alla sua ventiduesima edizione e Rudy è presente ininterrottamente dal 2009. Il suo modo di insegnare ha conquistato immediatamente il pubblico, soprattutto quello più giovane, anche se ogni tanto non mancano le critiche per alcune prese di posizione piuttosto singolari.

Rudy è nato a Lodi il 3 febbraio del 1969 e oggi è anche un conduttore radiofonico, un talent scout ed un produttore discografico. Ha trascorso buona parte della sua vita a Milano, dove ancora oggi si concentrano quasi tutti i suoi interessi professionali, comprese le registrazioni di Amici. Dopo alcune partecipazioni a diversi show televisivi, possiamo tranquillamente affermare che è grazie a Maria De Filippi che diventa un volto noto in tutta Italia.

Ma cosa faceva prima di diventare famoso? L’insegnante non ha sempre lavorato davanti alle telecamere, in passato ha fatto anche altri lavori, alcuni di questi molto curiosi. Proviamo a fare un passo indietro e scopriamo insieme qual è il passato professionale di Ruby Zerbi, uno dei volti più noti della televisione italiana.

Rudy Zerbi, ecco cosa faceva prima di diventare famoso

Rudy Zerbi è un volto molto familiare per chi guarda la televisione, soprattutto per gli appassionati di trasmissioni come Amici e Tú sí que vales. Entrambi gli show televisivi vanno in onda sulle reti Mediaset e sono condotti da Maria De Filippi. In passato, sempre su Canale 5, Zerbi ha partecipato anche a Italia’s got talent, nelle vesti di giurato. Anche in quel programma c’era la De Filippi, mentre il terzo giurato era Gerry Scotti.

Nel passato del produttore discografico lombardo c’è la radio. Le sue esperienze radiofoniche iniziano quando frequentava ancora il liceo. Siamo più o meno alla fine degli anni ’80 e Zerbi lavorava come dj nella discoteca Covo di Nord Est. Nello stesso periodo ha collaborato con Radio Tigullio ed è proprio in quegli anni che la Sony Music lo ha notato, assumendolo come talent scout e produttore discografico.

Nella sua carriera ha collaborato con Gianni Morandi, Renato Zero, Alessandra Amoroso, Marco Mengoni, Biagio Antonacci e tanti altri. Ai tempi della radio, diventò celebre grazie alle sue interviste, sempre molto ironiche e divertenti. La sua prima esperienza televisiva è arrivata grazie all’intuizione della Gialappa’s Band, poi è arrivato il grande successo nelle trasmissioni di Maria De Filippi. Non tutti sanno che Rudy ha ben tre papà! Il primo marito della madre si è separato quando lui era ancora un bambino, poi sua madre Luciana ha sposato Giorgio Ciana, un albergatore ligure. Nel 2010 è stato reso noto che il suo papà biologico è Davide Mengacci, volto storico di Mediaset.