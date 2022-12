Arisa, com’è cambiata negli anni: spunta un vecchissimo video, sembra un’altra persona

La ragazza del video è Arisa, anche se oggi è completamente cambiata. Ricordi com’era agli inizi? È cambiata tantissimo, non sembra lei

Rosalba Pippa, in arte Arisa, è nata a Genova il 20 agosto del 1982. Oggi è una delle cantanti italiane più affermate e amate dal pubblico, ormai sulla cresta dell’onda da tanti anni. Nonostante sia nata in Liguria, è cresciuta in un piccolo paese della Basilicata, dove ha iniziato a sviluppare la passione per la musica e per il canto. Non tutti sanno che il suo nome d’arte è l’acronimo dei componenti della sua famiglia.

Ad appena quattro anni ha partecipato al concorso canoro Fatti mandare dalla mamma, condotto da Gianni Morandi. Da piccola provava ad ispirarsi a Mariah Carey e Céline Dion, ha iniziato a muovere realmente i primi passi nel mondo della musica sul finire degli anni ’90, partecipando ad alcuni concorsi con un discreto successo. Nel 2007 ha ottenuto una borsa di studio presso il Centro Europeo Tuscolano di Mogol.

Da quel momento è cambiato tutto: nel 2008 ha vinto il concorso canoro SanremoLab, insieme a Simona Molinari, e l’anno dopo ha debuttato sul palco dell’Ariston, cantando la canzone Sincerità. In quella occasione, Arisa ha duettato con Lelio Luttazzi e ha vinto il Premio della Critica “Mia Martini”. Eccola in un video del 2009, mentre interpreta il suo primo successo. Riguardandola oggi, sembra quasi un’altra persona!

Quanto è cambiata Arisa, eccola in un video del 2009

Sincerità è il primo grande successo di Arisa, interpretato nel 2009 al Festival di Sanremo. Questa canzone ha trionfato nella categoria “Nuove Proposte” e, da quel momento, la cantante di origini potentine ha spiccato il volo, iniziando a collezionare un successo dopo l’altro. Alcuni anni dopo, precisamente nell’edizione del 2014, ha trionfato nella kermesse sanremese tra i “Big” con il brano Controvento. Le sue partecipazioni a Sanremo, per il momento, sono sei.

Oggi vogliamo proporvi un video nel quale si vede una giovane Arisa, all’epoca ventisettenne, al debutto proprio con Sincerità. L’esibizione è stata registrata a Domenica In l’8 marzo del 2009, pochi giorni dopo il termine del Festival di Sanremo, quell’anno condotto con grande successo da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Nel video possiamo ammirare una giovane artista con il suo vecchio look.

Arisa, infatti, ha ancora il caschetto e gli occhiali grandi che le hanno permesso di farsi notare all’inizio della sua carriera. Oltre che per la sua splendida voce, la cantante nata a Genova quaranta anni fa è sempre stata amata dal pubblico italiano per la goffaggine davanti alle telecamere, almeno nei primi anni di carriera. Da alcuni anni, infatti, Rosalba Pippa ha cambiato stile e modo di porsi, postando addirittura delle foto in lingerie sui suoi account social.