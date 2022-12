Quasi irriconoscibile, Barbara D’Urso agli esordi in tv: spunta un video vecchissimo

Barbara D’Urso è una conduttrice seguitissima dal pubblico a casa, ma nessuno la ricorda in questo modo. Dal video sembra un’altra persona!

L’appuntamento con Barbara D’Urso e Pomeriggio 5 rimane un punto di riferimento fisso per i telespettatori. La conduttrice è praticamente uno dei volti storici di Mediaset, e nonostante si sia parlato di abbandoni e cambiamenti, la sua immagine non può essere sostituita da nessuno, perché è ormai un simbolo indissolubile di Canale 5. Attrice e conduttrice, inizia la sua carriera negli anni Settanta, e da allora non si è più fermata. Grazie ai mezzi digitali salta fuori un video che la ritrae nel passato, e il pubblico stenta a riconoscerla, ecco perché.

Come ha iniziato la sua carriera? Classe 1957, Maria Carmela D’Urso da tutti conosciuta con lo pseudonimo Barbara D’Urso, e dai fan più accaniti come Carmelita, è originaria della Campania, ma ormai vive a Milano da quando la sua carriera è sbocciata. Non tutti sanno che oltre a fare la conduttrice di programmi come Pomeriggio 5, ad aver recitato in fiction per la tv come La Dottoressa Giò, il più noto negli anni Novanta dato che ci sarebbero tanti altri ruoli per cinema e televisione, è stata anche iscritta all’albo dei giornalisti. Ha lavorato per dei settimanali e mensili, ma è il calore del pubblico ad essere la sua carica e destino. Anche dai suoi esordi in tv si evince questa sua dedizione per la conduzione. Dal video sconosciuto a molti trapela tutto.

Barbara D’Urso agli esordi è irriconoscibile!

Tra i lavori di Barbara D’Urso non si può non tenere conto del reality che più tra tutti forse l’ha immersa nel mondo della conduzione. Agli inizi degli anni Duemila, nel 2003 ottiene il ruolo di presentatrice del Grande Fratello al posto di Daria Bignardi. E’ stata una delle conduttrici più longeve del format. Non la si può non ricordare con il suo celebre modo di chiamare i ragazzi del GF, la frase “Ragazziiii…” con tono cantilenante è rimasta nella storia, infatti la si associa a lei. I successori hanno dovuto trovare un proprio “mood” nel chiamare i concorrenti. Basta tenere in conto adesso Alfonso Signorini che con lo stesso tono di voce tuona “Vipponiiii…”

Così, la carriera da conduttrice è lanciata, passa a programmi come La Fattoria, a Ricomincio da me, Reality Circus, e Mattino 5, fino a giungere all’edizione pomeridiana del format tv. Presentare e il contatto costante con il pubblico sono la cosa che ama fare di più, e lo si evince da questo video per quello che dice, ma la sua immagine è totalmente stravolta. La fonte è un Canale You Tube, Angelo A, ed è un’intervista con Ivan Cattaneo. Allora non poteva sapere quante interviste avrebbe realizzato lei in futuro.

Ciò che più incuriosisce è notare come il modo di esprimersi sia praticamente lo stesso. Diretta, allegra e gentile, senza filtri. Durante la chiacchierata con Ivan Cattaneo racconta aneddoti con semplicità, come se stesse facendo una chiacchierata con degli amici. Rivela che ha incontrato Ivan fuori il lavoro, non riconoscendolo quando vanno allo stesso supermercato e comprano il prosciutto, perché senza vestiti e trucco di scena è diversissimo. La D’Urso scherza pure sul fatto che se si facesse i capelli platino sarebbe irriconoscibile dato che ha i tratti troppo mediterranei per farsi bionda, ed invece oggi la troviamo…bionda! Nel video integrale è possibile vedere l’intervista per intero.