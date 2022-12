Fedez non lo nasconde: svela in diretta quanto guadagna solo da Twitch

Fedez è un personaggio a 360°, le parole sono sue armi potenti. Ha smosso mari e alzato montagne con la sua irriverenza. Sbalordisce ancora.

Un artista come Fedez è abituato al caos mediatico, ma soprattutto lui è uno di quelli che lo causa anche quando non crede di farlo! E’ Instagrammabile in tutti i sensi, qualsiasi cosa faccia. Non c’entra solo la moglie, la Regina delle Influencer Chiara Ferragni, perché anche lui ci mette il suo zampino, eccome! Non perde occasione di sfasciare sistemi corrotti, utilizza le parole in tutti i modi pur di alzare il Velo di Maya della conoscenza. Oggi stupisce, perché non solo parla dei suoi soldi, è la cifra che sconvolge! Ricordiamo che non è neanche l’unico suo guadagno.

Cosa non ha fatto Fedez? Diciamo che è un personaggio che non ha vie di mezzo, o lo si ama o lo si odia. C’è chi persino non lo considera neanche un cantante, quando invece nasce come rapper! Insomma, definirlo è impossibile, è molto eclettico di natura, ama sperimentare, e soprattutto i fan hanno capito che non è il tipo che porta rancore oltre qualche anno. Infatti, sia con l’ex amico e partner J-Ax e il rivale storico Salmo, non solo ha fatto pace, ma ha celebrato tutto con canzoni nuove da sound inediti! La musica però non è l’unico guadagno, quello di Twitch lo ha dichiarato lui stesso.

Fedez guadagna solo da Twitch una cifra esorbitante!

Cos’è Twitch e a cosa serve? E’ un piattaforma di streaming in diretta di proprietà di Amazon, e possiamo definirlo uno “spin-off” di Justin.tv canale che si occupa invece di videogiochi, ma che adempie alla stessa funzione. Che cosa si fa? Si ha la possibilità di “strimmare” in diretta qualsiasi tipo di video o trasmissione, cioè condividerlo in tempo reale. Essendo Fedez un performer a 360° con un pensiero ben definito e con tantissime cose da dire, ecco che questo meccanismo lo soddisfa appieno.

Se Chiara Ferragni è la Regina di Instagram, ha praticamente inventato il lavoro di influencer ed è diventata la prima imprenditrice digitale della storia, a lui si deve dare lo scettro e la corona di Twitch, perché guadagna tantissimo. La fonte è Il Bello Di Twitch, Canale You Tube che mette in evidenza i migliori video.

Durante la diretta è solito prendersi gioco delle persone che non sopporta, infatti il suo caratterino con cui risponde per le rime lo accompagna in ogni contesto e situazione. Infatti, mentre è in diretta racconta quanto ha guadagnato. Inizia dicendo che nel mese di settembre non ha strimmato, ma da ottobre sì. Facendo lui stesso il calcolo da come si può evincere, ha guadagnato 2400 dollari ad ottobre e 3993 a novembre. C’è chi tra i commenti lo banna, ma lui fila tranquillo come sempre.