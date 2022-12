Gerry Scotti, che lavoro fa il figlio Edoardo e chi è sua moglie

Gerry Scotti, uno dei volti più noti della televisione italiana, ha un figlio che si chiama Eduardo ed è sposato. Sai qual è il suo lavoro?

Gerry Scotti è uno dei conduttori televisivi più apprezzati dal pubblico italiano. Il suo più grande successo è probabilmente Chi vuol essere milionario ma l’elenco potrebbe essere davvero molto lungo. Resteranno per sempre nella memoria dei telespettatori i suoi duetti con Maria De Filippi a Italia’s got talent, uno show che ha avuto un grande seguito negli ultimi anni, trasmesso dalle reti Mediaset.

Come capita spesso ai volti noti del piccolo schermo, non si sa molto sul resto della sua famiglia. Ad esempio, sapevi che il presentatore pavese ha un figlio che si chiama Eduardo? Sembra che il trentenne abbia una carriera particolarmente importante, anche lui nel mondo dello spettacolo. È sicuramente meno noto del padre perché svolge un ruolo completamente diverso.

Se Gerry è spesso presente davanti alle telecamere, suo figlio lo è molto meno ma sta portando avanti una carriera di tutto rispetto. Inoltre, Eduardo è anche sposato. L’ex presentatore di Paperissima non pubblica molte foto della sua famiglia sui social network, preferisce concentrarsi sugli impegni quotidiani, soprattutto quelli legati al suo lavoro. Ecco tutte le informazioni a tua disposizione su Eduardo Scotti, il figlio di Gerry.

Chi è Eduardo Scotti e qual è il suo mestiere

Eduardo Scotti è nato nel 1992 dalla relazione tra suo padre Gerry e Patrizia Grosso. Questa relazione è terminata nel 2002, quando il piccolo Eduardo aveva appena dieci anni. Proprio in riferimento alla sua separazione, il noto volto della televisione italiana ha recentemente espresso solidarietà a Francesco Totti e Ilary Blasi, a causa dell’enorme esposizione mediatica che la fine del loro matrimonio sta avendo da diverse settimane ormai.

Eduardo Scotti è un regista e aiuto-regista ed ha collaborato per Sky, Mediaset e Rai fino ad oggi. Anche lui fa parte del mondo dello spettacolo ma non compare mai davanti alle telecamere, a differenza del suo famoso papà. Sulla sua vita privata non si sa molto ma possiamo dire che è sposato con Ginevra Piola, una giornalista che lavora per Mediaset. Dal loro matrimonio sarebbe nata la piccola Virginia.

La nascita della bambina, avvenuta nel 2020, avrebbe riempito di gioia nonno Gerry, già immortalato su Instagram con il passeggino, a spasso per Milano. Eduardo Scotti si è laureato nel 2013 ed ha svolto parte dei suoi studi anche a Los Angeles, in California, dove sarebbe nato il sogno di diventare un regista di fama mondiale. La sua carriera starebbe per decollare proprio in questi anni, grazie alle collaborazioni prestigiose che ha avuto nell’ultimo triennio. In futuro potremmo vederlo anche alla regia di film di successo, noi glielo auguriamo.