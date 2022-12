Lady Gaga come non l’avete mai vista: eccola con il viso senza trucco

Lady Gaga come non l’avete mai vista: ha condiviso uno scatto in cui si mostra aal naturale, eccola con il viso senza trucco.

Negli ultimi anni sempre più personaggi del mondo dello spettacolo hanno messo in pratica l’abitudine di pubblicare scatti in cui appaiono senza trucco. I selfie acqua e sapone sono molto apprezzati dai follower, dato che spesso mostrarsi al naturale è difficile. Lo è per le persone non note nello spettacolo ma lo è ancora di più per coloro che hanno popolarità.

Questo perchè i ‘vip’ sono sempre al centro dei riflettori e basta veramente poco per ricevere commenti negativi e giudizi spesso offensivi. Durante il periodo estivo sono tanti coloro che si mostrano senza filtri e senza nessun prodotto sul viso. Lo si fa non solo perchè solitamente quando si va al mare siamo abituati a non truccarci ma anche per mandare un messaggio importante, quello di superare l’insicurezza.

Abbiamo ammirato tante attrici, conduttori, showgirl che hanno pubblicato sui social immagini mostrando la loro bellezza acqua e sapone e lo ha fatto anche Lady Gaga. Molte volte la cantante si è mostrata senza nessun filtro e ha conquistato ogni volta i suoi milioni di fan: voi l’avete mai vista? Vi mostriamo una foto che lei stessa ha condiviso che vi lascerà senza parole.

Lady Gaga come non l’avete mai vista: si mostra senza trucco e lascia tutti senza parole

Lady Gaga è una star mondiale, è amata e apprezzata ovunque. Il suo talento si spinge oltre. Ha abbracciato il mondo della musica e anche quello della recitazione. Infatti sono tanti i film in cui ha preso parte e tutti hanno toccato il successo. Il suo vero nome, per chi non lo sapesse, è Stefani Joanne Angelina Germanotta e ha origini italiane. Negli anni si è affermata sempre di più e oggi è tra le più amate cantanti.

Sui social pensate che è seguita da oltre 53 milioni di follower: un numero impressionante. E’ facile immaginare che tutto quello che fa, avendo un così alto seguito, non passi mai inosservato: è sempre sotto l’occhio dei riflettori e lo è a quanto pare anche sui social. Sono migliaia le immagini pubblicate, Lady Gaga si è sempre mostrata sotto ogni sfaccettatura e sfumatura. Molte volte ha condiviso dei selfie in cui appariva con il viso al naturale: l’avete mai vista?

Eccola senza trucco e senza filtri. La differenza si nota perchè solitamente l’artista usa un trucco molto accentuato, soprattutto sugli occhi, quando va in scena. Quindi è inevitabile che senza ci sia una ‘diversità’. Guardando l’immagine vediamo che ha un viso molto luminoso e grandi occhi: il suo sguardo è magnetico! Con il trucco la cantante è bellissima e ‘spumeggiante’ ma è altrettanto bella senza trucco!