È appena diventato papà, ma presto convolerà a nozze con la sua compagna: l’annuncio scioglie il cuore di tutti

È appena diventato papà per la prima volta, ma adesso l’attore è pronto anche a convolare a nozze con la sua compagna: annuncio dolcissimo.

Un annuncio dolcissimo, quello che l’amato attore e la sua compagna hanno condiviso nelle scorse ore sui rispettivi canali social. Oltre alla nascita del loro primo figlio, la coppia non ha potuto fare a meno di condividere col suo pubblico Instagram un’altra notizia sensazionale: presto convoleranno a nozze!

Di proposte di matrimonio emozionanti ed indimenticabili, ci è capitato più volte di parlarvene – ed anche quella che ha ricevuto l’ex di Temptation Island non è stata affatto da meno, quella che l’amato attore italiano ha fatto alla sua dolce compagna è, senza alcun dubbio, la più bella in assoluto. Da poco diventati genitori del piccolo Espedito, i due si accingono a compiere un altro passo importante verso il ‘per sempre’: il matrimonio!

In un video condiviso dalla giovane ragazza su Instagram, si capisce chiaramente che la romantica proposta di matrimonio è arrivata dinanzi ai familiari della coppia e, soprattutto, pochissimi giorni la nascita del loro primo figlio. Una doppia emozione, avete proprio ragione, che ha sciolto il cuore di tutti i loro sostenitori.

L’attore è pronto a convolare a nozze dopo essere diventato papà per la prima volta

Non solo, quindi, ha provato l’ebbrezza di essere diventato papà per la prima volta, ma l’attore ha anche voluto chiedere la mano della sua compagna qualche giorno dopo la nascita del piccolo Espedito. Ritornata a casa dopo il parto, la giovane napoletana non solo è stata completamente invasa dall’affetto dei suoi cari, che hanno pensato ad una festa di benvenuto magica, ma è stata anche colta di sorpresa dal suo compagno, che ha pensato bene di farle la proposta di matrimonio.

Vi è mai capitato di essere ‘così felici da toccare il cielo con un dito’? Beh, la giovane modella ed influencer napoletana può dire di esserlo stata. È questo, infatti, che si percepisce dall’ultimo video condiviso su Instagram dalla diretta interessata, che ha immediatamente fatto esplodere a tutti i suoi ammiratori – ed, ovviamente quelli della coppia – il cuore di gioia. Curiosi di sapere di chi parliamo? Proprio di lui: Erasmo Genzini!

Dopo essere diventato papà del piccolo Espedito, l’attore convolerà a nozze con la sua Federica. “Mamma ha detto sì, che poi io già conoscevo la risposta”, è così che inizia l’emozionante post con cui il buon Genzini ha annunciato le sue nozze. “Sono arrivato nel momento perfetto, papà non ha saputo più aspettare o meglio aspettava me!”, ha scritto ancora l’attore.

Ad oggi, non sappiamo nulla sulla data delle nozze e quant’altro, ma possiamo garantirvi che l’amore che dimostrano Erasmo e Federica sia davvero immenso.

Tanti auguri ai neo genitori ed, ovviamente, ai futuri sposi!