Attore di fama internazionale diventa papà, la fidanzata è incinta

Attore amato diventa papà, nessuno si sarebbe aspettato questo colpo di scena a ridosso della Vigilia di Natale: che regalo pieno d’amore!

La genitorialità è una scelta che cambia del tutto la vita di chiunque, figuriamoci di un attore di fama internazionale che è sempre in viaggio. La recitazione è un mondo affascinante e complesso, specialmente quando si raggiungono livelli così importanti. L’attore diventa papà, questo ha fatto impazzire il pubblico. Amato sia per la sua professionalità che per il suo charm, riuscirà a tenere testa ai set cinematografici in arrivo e al bebè? E’ nato un amore indissolubile, ecco cosa ha sconvolto i fan che seguono l’artista da sempre.

Il 2022 è stato un anno ricco di avvenimenti che hanno travolto il mondo intero sotto più punti di vista, belli e brutti. Vederlo concludere con degli eventi positivi e ricchi di speranza, non può che renderne la fine leggermente più dolce. Una gravidanza, specialmente quando è benvoluta come nel caso dell’attore che diventa papà insieme alla sua fidanzata, è fonte di felicità immensa! La comunicazione ufficiale del lieto evento avviene in modo inaspettato, ecco perché i fan sono rimasti senza parole: non se lo sarebbero mai immaginato.

Attore diventa papà, la gioia è incontenibile!

Stiamo parlando di un annuncio che è avvenuto proprio ad un evento seguito da persone di tutto il mondo. La gravidanza è arrivata come un fulmine a ciel sereno, ma d’altronde anche i personaggi famosi, come attori di fama internazionale, quando diventano papà lo comunicano ed ufficializzano come meglio credono. La notizia arriva dai diretti interessati, senza parole, soltanto con la loro presenza: ecco come hanno comunicato a tutti l’arrivo del bebè.

La fonte della notizia è l’evento stesso al quale l’attore che diventa papà e la sua fidanzata si presentano. Quindi, sono i diretti interessati a comunicare la notizia.

Stiamo parlando del talentuoso Alessandro Borghi e della fidanzata Irene Forti. Legati dal 2019 secondo quanto riportato dalla Redazione di Gossip di Alfonso Signorini, il giornale Chi, si mettono insieme dopo una rottura importante per l’attore. Si era appena lasciato con Roberta Pitrone, ma dopo qualche mese scocca la scintilla con Irene. Appaiono in pubblico insieme per la prima volta nel 2021, in occasione del Festival dei Cinema di Venezia: da allora, sono inseparabili.

Comunicano a tutto il mondo la gravidanza partecipando proprio al Red Carpet del Cinema Moderno di Roma. L’evento in questione è quello inerente la promozione del suo ultimo film Otto Montagne, in prima visione al cinema dal 22 dicembre. Lei si mostra in abito nero e con il pancione in bellavista, lui indossando un sorriso smagliante che difficilmente passa inosservato. Non dicono nulla in merito allo stato interessante, basta la loro immagine a comunicare tutto: gioia, felicità e tanta voglia di futuro!