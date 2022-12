Era amatissima in Bay Watch, com’è oggi Pamela Anderson

Pamela Anderson è stata un’icona di bellezza dagli anni Novanta in poi, il suo mito è intramontabile. Ecco com’è oggi, intervista ai fan.

Pamela Anderson condivide con il pubblico di Verissimo, con la conduzione dell’intervistatrice di storie profonde dei vip, Silvia Toffanin, un racconto personale fatto di colpi di scena e dettagli inediti. L’attrice e icona di bellezza e di sensualità spiega che non sempre la sua esistenza è stata facile come sembra, anzi è proprio nella affermazioni fatte che svela qualcosa per cui i fan che la seguono da sempre, non avrebbero mai pensato.

Attrice, mamma e attivista, è una donna che ha una vita piena sotto tutti i punti di vista, ed è del suo vissuto che ha qualcosa di importante da raccontare. Inizia la sua carriera da giovanissima, ha un’indole romantica, si emoziona facilmente, e da piccina ha fatto un po’ disperare i suoi genitori. La notte non dormiva, e per attirare l’attenzione ha persino chiuso il fratellino dentro un baule! Ma dietro le confessioni di storie divertenti, c’è qualcosa che è estraneo a grande pubblico. Perché Pamela Anderson è una Star internazionale a tutti gli effetti, conosciuta in tutto il mondo per i suoi ineguagliabili talento e bellezza, e questi dettagli sono nuovi per chiunque.

Pamela Anderson oggi, la riconoscete?

L’attrice mette in primo piano il suo vissuto fatto di fragilità, insicurezze e malesseri personali. Dietro il mito della donna sexy e travolgente, c’è una donna che ha tanto sofferto, e lo rivela senza filtri e censure. Ha due figli bellissimi ed eleganti che hanno a cuore la propria mamma che spesso non ha scelto uomini adatti alla sua persona. Forse, un po’ troppo possessivi. Al momento, è legata sentimentalmente ad Adil Rami, calciatore francese con il quale sembra aver raggiunto una certa stabilità.

Ma le maggiori difficoltà le ha vissute con sé stessa, ed è a Silvia Toffanin che confessa i disagi degli inizi della sua carriera. Cosa ha dovuto fare, le scelte che l’hanno messa in difficoltà, e come ha affrontato tutto quello che le è capitato. L’industria del mondo dello spettacolo è ricca di sfumature, alcune non facili da digerire.

Si trasferisce appena diciannovenne a Los Angeles, in un epoca in cui rifare il seno era regola abbastanza comune se si voleva intraprendere questa carriera. Così, ha deciso di compiere questa scelta, non facile, divenendo la stella di punta di Playboy. Confessa qualcosa di profondo in merito alla difficoltà dell’accettazione del proprio corpo:

<<Siamo tutti un po’ insicuri del nostro corpo, soprattutto le ragazze>>.

Riconoscendo le sue debolezze e fragilità davanti al pubblico del piccolo schermo, ad oggi è tornata su suoi passi. Ha accettato il proprio corpo e così per com’è e si sente molto a suo agio. Il rapporto con la sua dolce metà la aiuta ad affrontare tutto.