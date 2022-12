Paola e Chiara, impossibile non notarlo: cosa è saltato subito agli occhi

Ecco un particolare che molti hanno notato. Riguarda Paola e Chiara, le due sorelle che tra poche settimane torneranno sul palco dell’Ariston

Paola e Chiara torneranno a Sanremo nella prossima edizione. L’annuncio è arrivato da alcuni giorni in diretta ma le due sorelle fanno ancora discutere. Il duo nasce nel 1996, quando le sorelle Iezzi, all’epoca poco più che ventenni, iniziano a muovere i primi passi, dopo aver fatto le coriste per gli 883 di Max Pezzali per due anni. Claudio Cecchetto le notò e la loro vita cambiò radicalmente.

Dopo aver partecipato a Sanremo Giovani nel 1996, l’anno successivo vincono la categoria Nuove Proposte con il brano Amici come prima, presente in classifica per diverse settimane. Da quel momento è iniziato il loro grande successo, durato per diversi anni. Nel 2013 Paola e Chiara decidono di separarsi e intraprendono carriere diverse. Adesso è arrivata la reunion, tanto aspettata anche dai loro fan.

Le due sorelle saranno sul palco dell’Ariston in occasione del prossimo Festival di Sanremo ma hanno già partecipato ad alcuni eventi insieme. Durante questi giorni, Paola e Chiara non hanno potuto fare a meno di notare un importante dettaglio, ecco di cosa si tratta.

Paola e Chiara: “A noi è successa una cosa strana”

Paola e Chiara sono pronte a lanciarsi in una nuova avventura. Le due sorelle più famose degli anni ’90 e 2000 parteciperanno alla prossima edizione del Festival di Sanremo con il brano Furore. C’è tanta attesa per il loro ritorno insieme sul palco, già avvenuto nel corso dell’ultima estate in occasione del Jova Beach Party o del concerto di Max Pezzali a San Siro. Ma stavolta sarà tutto diverso, perché le sorelle Iezzi canteranno su Rai Uno, sul palco più importante della musica leggera italiana.

Paola e Chiara sono state ospiti di Sanremo Giovani, programma condotto da Amadeus. Proprio chiacchierando con il presentatore, le due sorelle hanno ricordato gli anni ’90 e poi hanno parlato del prossimo Festival di Sanremo: “Volevamo fare a tutti i costi un festival con te”, hanno detto in diretta su Rai Uno e poi hanno continuano: “Ci è successa una cosa strana, mai ci era capitata prima”.

Le due cantanti hanno descritto con molta emozione l’ondata di affetto che hanno ricevuto da quando è stata annunciata la loro partecipazione a Sanremo: “Abbiamo sentito un’ondata d’amore incredibile. Se siamo qui non è solo per il tuo invito ma per l’inondazione di affetto che è arrivata da tutte le parti d’Italia”, hanno concluso. La loro esibizione è molto attesa, il brano ripercorrerà la linea cavalcata nei loro primi anni di carriera o sarà qualcosa di completamente diverso? Lo scopriremo tra qualche settimana.