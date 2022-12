Paolo Bonolis, il racconto sulla morte del padre mette i brividi: è successo qualcosa di straordinario

Paolo Bonolis è un conduttore amato, ma è anche un uomo comune che vive la morte come chiunque altro. L’evento lo ha sconvolto, lo racconta.

Ci sono dei fatti che nell’esistenza di ognuno cambiano tutto. Dallo stile di vita, alle abitudini, compresa la stessa visione che si ha di quest’ultima. Paolo Bonolis è per tutti un uomo che fa principalmente televisione con la battuta pronta e la voglia di ironizzare e satirizzare su qualsiasi argomento. Questa volta è al collega stimato, Maurizio Costanzo che confessa il miracolo legato alla morte del padre.

Attualmente, Paolo Bonolis è in tv con il programma Avanti Un Altro, un gioco a premi e quiz condotto insieme ad un cast formidabile. Dalla sua spalla storica. Luca Laurenti, fino a tutti i personaggi che ironizzano sulla società di oggi. Intelligente, perspicace e con la voglia di scherzare, oggi racconta un dramma inedito. E’ da sempre stato un innovatore, ma al di là una mente tanto geniale, c’è un uomo che rimane stupito dai miracoli dell’Universo.

Paolo Bonolis e il miracolo alla morte del padre

La nascita della loro prima figlia, Silvia, non è stata soltanto fonte di gioia, ma anche di tante preoccupazioni e difficoltà. La primogenita è nata con dei problemi di salute, evento che farebbe impazzire e stare male qualsiasi genitore. Anche un uomo con sempre il sorriso sulle labbra come il mitico Paolo Bonolis. Insieme alla moglie, Sonia Bruganelli, adesso meglio conosciuta come opinionista al Grande Fratello Vip, hanno dovuto affrontare due tragedie.

La prima lo stato di salute precario della piccola Silvia, la seconda la morte del padre di Paolo avvenuta poco prima la nascita. Il padre aveva chiesto al figlio di regalare delle rose bianche alla moglie, proprio in occasione della nascita della bimba. Peccato che, una richiesta così delicata, piena d’affetto e semplice, non sia stata realizzata a causa della situazione complicata vissuta dai neo genitori. Il padre di Paolo Bonolis è morto a causa di un tumore molto aggressivo, ed in pochi giorni i familiari lo hanno visto volare in cielo. E’ proprio dopo la nascita e il mancato acquisto dei fiori che accade qualcosa di impensabile: il miracolo.

Il lutto è stato doloroso e non affrontato per come dovuto dal conduttore, proprio a causa della malattia della figlia che ha generato tanta paura. Infatti, ha dimenticato persino di acquistare quei bellissimi fiori per la moglie, Sonia Bruganelli. Dopo tante preoccupazioni, e in un momento inaspettato, è arrivato il miracolo: sbocciano delle rose bianche sul loro terrazzo. Non sono state acquistate né tantomeno piantate da nessun membro della famiglia. Sono cresciute spontaneamente, soddisfacendo così la richiesta del padre scomparso.